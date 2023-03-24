專訪／催生消費者熱情！酷航「精神航班」打造品牌差異

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「在這樣的一個DNA之下，我們針對我們的航班，或是設計的一些產品，就會有一些不同於市場的差異性。」酷航的主力消費群大概在20至40歲為主，李育修說明，酷航不定期會舉辦「酷航精神航班」活動，機長、空服員會規劃給乘客不同的驚喜，讓旅客能夠深刻的感受到酷航服務的熱誠。
像是二月的西洋情人節，甚至是三月的白色情人節，空服員會送旅客玫瑰花，規劃多元的機上互動遊戲，這是其他傳統航空公司所沒有的特別服務，在去（2022）年6月，酷航喜迎營運10周年，10年前，酷航首航從新加坡出發，飛往雪梨，品牌在10年後，選擇同一天再次飛往雪梨，班機提供各種甜食、禮品，機組人員更提供拍照服務，讓旅客留下深刻印象。
除此之外，酷航自然也沒有缺席日本The Pokémon Company （TPC）與全球航空公司合作的「飛翔皮卡丘計畫」，該品牌更是首個宣布推出彩繪航班的航空公司，酷航的皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景，搭配飄揚在空中的花瓣、樹葉做點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米等角色，全都畫在彩繪在機身上，座艙內提供專門設計的主題紙杯、餐巾紙、座位頭靠巾，登機後還能聽到皮卡丘音效廣播，從視覺、觸覺到聽覺，一次滿足粉絲。
李育修說，皮卡丘彩繪機相當熱門，受到寶可夢粉絲的推崇，這樣的異業合作機會，也讓品牌有機會打入不同的市場，該彩繪機也在每個月定期進行不同航點的演出，在3月24日也將正式首航台北，也呼籲消費者把握最後的搶購機會。