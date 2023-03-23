經典賽／大谷三振神鱒多強？機率曝光 他賽後1句有暗示
2023年WBC棒球經典賽日前完美落幕，日本隊大谷翔平最後在第九局以再見三振解決決天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），世紀對決讓人堪稱是宛如漫畫的情節。然而從大聯盟12年的數據來看，要讓楚奧特是以「三球揮棒落空」的三振出局機率竟然僅有0.39％，讓不少球迷直呼「這真的太不可思議的對決，還上演在決賽！」
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，在九局上半時，大谷翔平以超刁鑽的滑球K掉天使隊友「神鱒」楚奧特，然而根據大聯盟官網數據顯示，楚奧特在生涯6174次打擊當中，僅有24次是揮空三球的出局，換算下來，要楚奧特「三棒都揮空被三振」的機率只有0.39%。
數據也被轉到PTT上熱烈討論「超級誇張的數據，現場看到這場的真的賺翻」、「連1%都不到，數據太可怕」、「大谷翔平還能再戰個10年沒問題，太猛了」、「神鱒這數據超扯欸，不過大谷更扯」、「神鱒這項數據應該也是第一吧」、「真的是神仙打架，太精彩了」、「兩個都跟鬼一樣，真的是好看的比賽」。
然而事實上，大谷與神鱒當了5年隊友，首次對決就在世界冠軍舞台，讓這場「夢幻對決」精彩上演博得滿堂彩。而賽後楚奧特更是直接說「大谷贏下了第一回合」顯然已經下了Round2的戰帖，而大谷翔平也在賽後表示「有意願朝2026的WBC前進」，兩人或許將又再3年後在經典賽碰頭也說不定，讓不少球迷已經開始期待「夢幻對決」重現的那天。