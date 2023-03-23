經典賽／大谷翔平三振封神！眾反點1人：奧斯卡最佳導演

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然而就在球迷都狂讚大谷翔平表現時，也有球迷發文提到「達比修有8局後援，讓比分變成差1分更有張力更緊張，接著又讓一個跑者上壘，造成最後九局兩出局的大谷VS楚奧特，然後再見三振完美Ending，這應該都是寫好的劇本吧？」另外也有人表示「達比修有這個棒數感覺算的很清楚喔！沒拖到第八棒是不會有谷鱒大戰喔！我看是很懂球迷想看什麼，連漫畫都不敢畫欸」。
大批鄉民紛紛表示「我講認真，世紀谷鱒對決，沒有達比修有！你們還真沒有得看」、「奧斯卡最佳導演明年幫他報名，不用再等了」、「最佳編劇也可以吧，球員兼導演啊」、「連出局數都抓好上場的，牛逼」、「講真他沒有耗到穆林斯的話，可能谷鱒對決會差一棒」、「這男人太狠了，在經典賽上演完美劇本」、「達導出品，拯救收視率」。
而由於達比修有如果沒有在8局上消耗對手的打線，實際上大谷翔平登板時確實不見得能夠對上美國隊第二棒的楚奧特，因此也讓球迷在賽後覺得實在太剛好，彷彿一切就像安排後，才能讓「夢幻世紀對決」在經典賽上真實上演，掀起話題。
📍美國隊WBC冠軍賽先發陣容
第一棒：Mookie Betts（RF）洛杉磯道奇
第二棒：Mike Trout （CF）洛杉磯天使
第三棒：Paul Goldschmidt（1B）聖路易紅雀
第四棒：Nolan Arenado（3B）聖路易紅雀
第五棒：Kyle Schwarber (DH）費城費城人
第六棒：Trea Turner (SS）費城費城人
第七棒：J.T. Realmuto（C）費城費城人
第八棒：Cedric Mullins（LF）巴爾的摩金鶯
第九棒：Tim Anderson（2B）芝加哥白襪
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