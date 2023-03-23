經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／大谷翔平三振封神！眾反點1人：奧斯卡最佳導演

▲大谷翔平率領日本經典賽奪冠，自己也拿下賽會MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平率領日本經典賽奪冠，自己也拿下賽會MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2023WBC棒球經典賽日前圓滿結束，大谷翔平在9局上半三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），率領日本隊終局以3：2奪下冠軍。不過有趣的是，除了大谷翔平成功關門封神以外，大批球迷紛紛點名「達比修有」，指出如果沒有他，世界球迷將看不到這麼精彩的「夢幻對決」，而日本最後還能拿到冠軍，笑稱他是「奧斯卡最佳導演」。

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回顧本場賽事，達比修有在8局上登板，然而在美國隊輪到第五棒打擊舒瓦柏（Kyle Schwarber）時，在1出局打出右外野陽春砲，幫助美國追回1分，當時比數來到2：3，接著達比修有一路投到美國隊第八棒穆林斯（Cedric Mullins）才結束該局。隨後大谷翔平在9局上登板關門，保送了麥克尼爾（Jeff McNeil）後，貝茲（Mookie Betts）敲出雙殺打，才對決到楚奧特，最終再見三振，終場還是以3：2奪下冠軍。

▲日本隊達比修有。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊達比修有被網友封為是「冠軍賽最佳導演」，引起不少討論。（圖／美聯社／達志影像）
然而就在球迷都狂讚大谷翔平表現時，也有球迷發文提到「達比修有8局後援，讓比分變成差1分更有張力更緊張，接著又讓一個跑者上壘，造成最後九局兩出局的大谷VS楚奧特，然後再見三振完美Ending，這應該都是寫好的劇本吧？」另外也有人表示「達比修有這個棒數感覺算的很清楚喔！沒拖到第八棒是不會有谷鱒大戰喔！我看是很懂球迷想看什麼，連漫畫都不敢畫欸」。

大批鄉民紛紛表示「我講認真，世紀谷鱒對決，沒有達比修有！你們還真沒有得看」、「奧斯卡最佳導演明年幫他報名，不用再等了」、「最佳編劇也可以吧，球員兼導演啊」、「連出局數都抓好上場的，牛逼」、「講真他沒有耗到穆林斯的話，可能谷鱒對決會差一棒」、「這男人太狠了，在經典賽上演完美劇本」、「達導出品，拯救收視率」。

▲WBC世界棒球經典賽今(22)日進行冠軍戰，日本隊以3:2的比數擊敗美國隊，奪得隊史第3冠。第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC世界棒球經典賽冠軍賽，第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。（圖／美聯社／達志影像）
而由於達比修有如果沒有在8局上消耗對手的打線，實際上大谷翔平登板時確實不見得能夠對上美國隊第二棒的楚奧特，因此也讓球迷在賽後覺得實在太剛好，彷彿一切就像安排後，才能讓「夢幻世紀對決」在經典賽上真實上演，掀起話題。

📍美國隊WBC冠軍賽先發陣容
第一棒：Mookie Betts（RF）洛杉磯道奇
第二棒：Mike Trout （CF）洛杉磯天使
第三棒：Paul Goldschmidt（1B）聖路易紅雀
第四棒：Nolan Arenado（3B）聖路易紅雀
第五棒：Kyle Schwarber (DH）費城費城人
第六棒：Trea Turner (SS）費城費城人
第七棒：J.T. Realmuto（C）費城費城人
第八棒：Cedric Mullins（LF）巴爾的摩金鶯
第九棒：Tim Anderson（2B）芝加哥白襪

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