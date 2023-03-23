經典賽／大谷三振奪冠！日本人瘋狂反應曝光 報紙秒搶爛
2023棒球經典賽圓滿落幕，最終由日本以3：2成功拿下冠軍，其中最受矚目的就是在9局上，日本隊大谷翔平靠著滑球解決天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），那一瞬間，日本人不論在宿舍內、街頭上、辦公室都是歡呼聲不斷，其中在街頭上的民眾更是搶「號外」超瘋狂，搶到紙張整個爛掉，可見其興奮程度有多高。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，日本隊以全勝之姿打入冠軍賽對戰美國，最關鍵第九局大谷翔平登板，最後一個打席，使用滑球三振掉天使隊上的老大哥楚奧特，以3：2成功結束比賽，這也是日本暌違14年後重返棒球經典賽的冠軍，且巧合的是，日本隊在上次2009年奪冠時，最後是由達比修有上陣關門，也同樣是用滑球三振打者，被網友譽為這個冠軍，是日本「世代交替」象徵。
然而就在大谷「關門成功」瞬間，全日本國民都沸騰起來，即便是正在上班上課時間，仍然不少人揪同學、同事一起看大谷的精彩表現，歡呼、尖叫甚至落淚的老球迷都有，其中最震撼的一幕是民眾在路邊搶「號外」，發放的人員根本沒辦法好好發，民眾狂擠狂推，搶到些許報紙都爛掉。
所謂的「號外」就是在新聞報紙正常出版的時間之外，因有重大消息，臨時刊印發行的特別報導，即便現在日本各大媒體都已經強調「網路化」，但發生重大事件時，還是會有發送「號外」的習慣，這次日本奪下經典賽的號外，就讓不少球迷想帶回家收藏，造成瘋搶的瘋狂畫面。