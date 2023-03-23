普發6000「登記入帳」今開跑！線上申請4步驟一次看懂

普發6000第二天登記！領錢時間曝　「這方法」最慢花到錢

▲全民普發6000元現金登記開跑！23日開放身分證及居留證尾數為2、3的民眾。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全民普發6000元現金登記開跑！23日開放身分證及居留證尾數為2、3的民眾。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全民普發6000元現金來啦！22日開跑第一天登記之後，上線登記人數突破百萬，今（23）日為第二天開放登記，是身分證或居留證末碼2、3的民眾要上網登記（https://6000.gov.tw），然而不少民眾還是搞不清楚，現在登記了到底什麼時候能拿到錢？如果不登記的話其他方式又將何時領到錢？《NOWnews》一次為您解答！

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一、我已經上網登記了！什麼時候才能夠拿到錢？

從22日開始一連5天採取分流的機制，今（23）日第二天是身分證或者居留證末碼2、3的民眾開放登記，3月27日起不分尾數，人人都可以登記，若在3月31日前完成登記，預計最快4月6日（法案生效後五天工作日）就能入帳。

▲千元鈔票、普發6000（圖／記者潘毅攝）
▲普發6000開放網路登記，23日開放身分證及居留證尾數為2、3的民眾上網登記。（圖／記者潘毅攝）
二、我不登記的話有什麼方法能領錢？

除了特定族群「直接入帳」以及屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的「造冊發放」之外，其他一般民眾都是以「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式。

其中「ATM領現」是在總統公布法案生效後第14天，以目前朝野黨團已表示會在3月24日院會表決完成三讀程序，3月25日送交總統府，由總統公布3日後生效，疫後特別預算案預計會在3月27日生效後推14天，因此大約是4月10日。

另外「郵局領現」則是在總統公布法案生效後第21天，也就是說如果如上程序順利的話，郵局領現大約是4月17日左右開放，同時也是所有領錢方法中屬於最晚領到的。

▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部供）
三、登記入帳會比ATM領現還慢拿到6000元嗎？

答案是可能會的，假使民眾在3月底之前登記完成的話，按照朝野黨團公布的程序，3月24日院會表決完成三讀程序，3月25日送交總統府，由總統公布3日後生效，因此疫後特別預算案預計會在3月27日生效，但五個工作天剛好又碰到清明連假，銀行沒有營業，因此最快領到錢是4月6日。

但如果民眾在連假期間登記的話，預計是4月7日才會入帳；連假之後才登記，恐怕就是4月10日才入帳，因為正巧又遇到8號、9號銀行休息的週末，但屆時ATM領現也已經開啟，也就是說在4/6號過後登記的民眾，若想要儘早拿到6000元，不如直接ATM領現還比登記入帳來得快哦！

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▲登記入帳如果是在連假後，會比ATM領現來的更慢一點，民眾若要及早領錢記得要在3月底前登記。（圖/財政部普發6000登記官網）

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