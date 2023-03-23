經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／本屆最經典畫面？球迷投票「前三名」：根本奇蹟

▲2023年WBC棒球經典賽日前圓滿落幕，由日本最終以3：2打敗美國奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年WBC棒球經典賽日前圓滿落幕，由日本最終以3：2打敗美國奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2023年WBC棒球經典賽日前圓滿落幕，由日本最終以3：2打敗美國奪下冠軍，這也是睽違14年日本再度登頂，讓國民都相當高興。然而回顧本屆棒球經典賽，不少振奮人心的關鍵時刻都令人印象深刻。對此，就有球迷討論「本屆WBC你心目中最佳的Highlights是？」貼文引起球迷廣大迴響，其中前三名也包括中華隊張育成在賽場的優異表現。

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第三名：張育成關鍵2分砲追平義大利、滿貫砲抗荷蘭

第三名是中華隊張育成的優異表現，對陣義大利時五局上時，義大利前面一波猛烈攻勢讓比數以7：5領先，隨後場邊氣氛較為低迷，結果六局下張育成挺身而出，轟出關鍵2分砲，中華隊氣勢打回，最終一舉拿下比賽勝利；後來對陣荷蘭，張育成在第二局就轟出滿貫全壘打，單局幫助中華隊一口氣灌進5分，最後中華隊也成功贏下比賽。

而張育成的經典手勢「敬禮」也成了他的招牌，不僅從被調侃的「二兵」晉升成為「國防部長」，連外媒都好奇「敬禮手勢」由來，引起不小的話題，優異表現深植球迷心中。

▲WBC經典賽中華隊張育成此次賽會繳出好表現，其上壘後的敬禮慶祝手勢也讓球迷印象深刻。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
▲WBC經典賽中華隊張育成此次賽會繳出好表現，其上壘後的敬禮慶祝手勢也讓球迷印象深刻。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
第二名：村上宗隆前期發揮有限！對陣墨西哥「再見二壘安打」逆轉

日本隊村上宗隆去年戰績炸56轟，但在經典賽發揮一直相當有限，然而在四強對上墨西哥時，日本一路打得非常辛苦，到了9局下日本還是落後一分，無人出局2人在壘，監督栗山英樹決定不換代打，結果村上宗隆終於發威，擊出「再見二壘安打」，比數直接反超墨西哥，日本隊成功擊退墨西哥晉級決賽

▲日本隊主砲村上宗隆在WBC四強戰擊出再見安打。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊主砲村上宗隆在WBC四強戰擊出再見二壘安打。（圖／美聯社／達志影像）
賽後監督栗山英樹也坦言「村上一直覺得很抱歉、認為帶給球隊麻煩，他知道自己可以打得更好，也想證明，所以我也相信他，對他的信任沒有動搖過」然而也因為這個關鍵調度，讓日本挺進冠軍賽，最終村上宗隆在決賽上，在2局下敲出一支追平美國的陽春全壘打，爆發表現讓不少球迷也驚呼「逆轉墨西哥根本是奇蹟，決賽還敲全壘打，只能說是大復活」。

第一名：大谷翔平夢幻對決大哥「神鱒」！滑球KO楚奧特世代交替

然而最多網友認為經典的就是這幕「神仙打架」的橋段！冠軍戰最關鍵第九局大谷翔平登板，最後一個打席，使用滑球三振掉天使隊上的老大哥楚奧特，以3：2成功結束比賽，這也是日本暌違14年後重返棒球經典賽的冠軍，且巧合的是，日本隊在上次2009年奪冠時，最後是由達比修有上陣關門，也同樣是用滑球三振打者，被網友譽為這個冠軍，是日本「世代交替」象徵。

▲WBC世界棒球經典賽今(22)日進行冠軍戰，日本隊以3:2的比數擊敗美國隊，奪得隊史第3冠。第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC世界棒球經典賽冠軍戰，第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）

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