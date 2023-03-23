好天氣快沒了！週六起「雨彈炸5天」 北台灣迎濕涼地獄
今明（3/23至3/24）兩天鋒面接近、雲量較多，北部地區高溫會下降攝氏1至2度，但整體仍是暖熱，中央氣象局提醒，週六（3/25）鋒面通過時降雨最為明顯，雨區擴大至中部以北地區，下週日（3/26）起至下週三（3/29）則是受到華南雲雨區東移影響，降雨範圍擴大至南部山區，但雨勢會比週六更小一點，請民眾持續留意天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今、明兩天全台大都晴時多雲，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，各地區的最高氣溫將升到攝氏33度至36度，各地平地氣溫方面，北部攝氏18至33度，中部攝氏18至34度，南部攝氏16至36度，東部攝氏17至36度。
吳德榮說，明日午後北部山區有雲層發展，有局部短暫陣雨的機率，週六至下週一（3/25至3/27）受鋒面影響，中部以北有局部陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨的機率；週末兩天北台氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降；下週一各地氣溫略升。
此外，下週二（3/27）鋒面仍在華南至台灣一帶活動，鋒面雨帶時而觸及台灣、時而遠離，吳德榮表示，目前看來北部、東半部受影響的機率較高，愈往南機率愈低；但由於是第6至10天後，超出模式準確模擬的理論極限，降雨的時空分布，有很大的「不確定性」，且各國模式皆不斷在調整，應持續觀察。