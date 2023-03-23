台股早盤跌80點　IC設計、電動車相關強勢活潑

美國財政部長葉倫表明不考慮全面擔保所有銀行存款，重創銀行股，美股四大指數昨（22）日皆走跌，台北股市今（23）日早盤跌80點，來到15680點。權值股台積電早盤跌5元，來到528元。其他重要電子股南亞科、大立光、英業達漲1%。今日盤面焦點為IC設計、電動車零組件概念股，另外，部份生技醫療表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌530.49點，或跌1.63%，收32030.11點；標普500指數下跌65.90點，或跌1.65%，收3936.97點；那斯達克綜合指數下跌190.15點，或跌1.60%，收11669.96點；費城半導體指數下跌25.18點，或跌0.81%，收3091.71點。
台北股市早盤跌80點，來到15680點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到528元。同樣是晶圓代工的聯電跌0.7%，世界先進跌0.4%、力積電在平盤左右。其他重要電子股，南亞科、大立光、英業達漲1%，聯發科、友達走揚，台達電、緯創弱勢走跌。
今日盤面焦點為電動車零組件概念股，中華漲3%，東元漲2.5%，新唐、正崴、倉佑漲逾1%。IC設計相對強勢，佑華漲8%、合邦漲5%，創意、旺玖漲4%，虹冠電、新唐、驊訊、凱鈺漲1%。
國防與航太概念股表現亮眼，全訊漲7%，八貫、拓凱、漢翔、宜鼎漲1到2%。部分生技醫療表現也不俗，中裕一度漲停、保瑞漲6%、欣大健康漲5%、商之器漲3%，太景、慧智、景岳、佐登、和康生、晉弘、皇將、合一、強生、浩鼎漲1到2%。