健保卡拿出來！玩樂園「現砍26折」 兒童節限定4天衝了
一年一度的兒童節連假將至，各大樂園正摩拳擦掌搶攻寵兒商機。小人國主題樂園今（23）日曝光4/1~4/5兒童節限定優惠，宣布10歲以下（不含）只要出示健保卡到樂園現場購票，馬上享200元優惠價暢玩（原價650-750元，最低相當於打約26折），10歲以上大朋友也可享「全民童樂價」以690元入園（原價950元，約打72折），這個兒童節快帶家中寶貝殺去小人國吧！
記者汪睿琦/綜合報導
小人國主題樂園近來全新推出WOW~氣墊樂園，其中包含多樣滑梯、多種障礙，挑戰小朋友、大朋友的體能，推出就受到全台灣大小朋友喜愛。這回適逢兒童節，業者表示，4/1~4/5未滿10歲孩童只要憑健保卡現場購票享優惠價200元；10歲以上則以全民童樂價於現場購票享690元入園。業者也特別提醒，未滿10歲孩童請務必攜帶健保卡現場購票享優惠，如果未攜帶證件只能在現場購買童樂價690元了喔。
另外，劍湖山世界每年也都會在兒童節舉辦特別活動響應，今年取諧音「愛你啦（206）」身份證對號活動，如果民眾中1碼，門票即享499元，約55折優惠（原價899元）；中2碼門票只要299元，約33折優惠；中3碼最狂，只要99元即可入園暢玩水陸二世界，約打原價11折。兒童節期間還特別限定開放3項經典省水設施「龍捲風、大碗公以及大船塢」，盛邀民眾可以利用連假來園玩水消暑。