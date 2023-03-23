凶狠「東非狒狒」逛大街！一路奔桃機 民眾嚇：以為大狗
桃園平鎮區振興里出現東非狒狒逃脫事件。事件起因是有民眾早上在路上停車時，感覺腳邊有一隻大狗迅速跑過，可後續調影片來看，發現那竟是一隻大狒狒，該區里長黃志杰與守望相助隊隊員日夜搜索，可抓捕2次皆失敗，又因有民眾指稱該隻狒狒疑似為六福村野生動物園所養，對此，六福村緊急澄清「園內動物數量沒有少」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發出照片，表示家人早上上班時剛停好車，突然感受到下方有隻大狗狂奔而過，調閱監視器影片看後，「才知道是『祖先』路過」。該文一出立刻引起譁然，眾網友也提醒原PO應迅速通報相關單位處理。
振興里里長黃志杰與守望相助隊隊員立即出動，無奈「東非狒狒」實在聰明，在數天的抓捕行動下仍宣告失敗，在此期間他們每天觀察及進出叢林，有兩度發現其蹤跡，可派出多人也無法成功圍捕牠。目前狒狒已離開黃志杰的管轄區域，故在22日宣布放棄，不過他也表示「如果需要我一樣會帶著我們的守望相助隊前往協助！」。
黃志杰為提醒民眾，特意在臉書PO出親自繪製的「狒狒逃脫路線圖」，推測牠目前正往桃園機場的方向前進，於附近生活、上班的民眾應多加小心自身安危。
因有民眾指稱此狒狒疑似從六福村野生動物園逃脫，六福村今（23）日上午澄清狒狒並非園內所有，且清點過園內動物數量，確認沒有減少，不過當時接獲平鎮區鎮興里通報，確實第一時間有派獸醫及誘捕小組前往協助，獸醫在現場有發現該生物，可因距離過遠，無法確認真身是否為「東非狒狒」，但能確定是某種大型靈長類生物。