高溫飆30度！7-11獨家「哈根達斯冰沙」75元　拿鐵買1送1

今（23）日高溫來襲，中南部、東半部、北台灣白天高溫飆破攝氏30度，也預告著夏天的腳步越來越近，對此，超商也推出冰品限時優惠，包括7-11行動隨時取從3/25至3/29限時五天，哈根達斯獨家聯名冰沙買2送2，平均下來一杯只要75元開喝，還有3/24至3/26門市限定精品燕麥拿鐵買1送1；全家哈根達斯集章活動，可兌換全家30元購物金，或是限量環保杯、保冷袋、摺疊收納箱。 我是廣告 請繼續往下閱讀 7-11 APP行動隨時取，3/25至3/29限時五天「CITY CAFE X哈根達斯聯名限定149元系列指定飲品」任選買2送2優惠，原價149元，平均下來單杯變成75元，口味有抹茶紅豆拿鐵冰沙、莓好拿鐵冰沙、芒果覆盆子拿鐵冰沙。▲7-11哈根達斯迷你杯/雪糕任選第2件2折，2件只要138元，相當於現省92元。（圖／7-11提供）此外，3/25至3/26門市限定，哈根達斯迷你杯/雪糕任選第2件2折，2件只要138元，相當於現省92元；門市同步推出指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元，補班帶去辦公室隨時補充能量不疲倦。3/24至3/26門市限定，CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡任選2杯88元、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵買1送1，冰熱可以任選。全家則是在4/4前，推出哈根達斯集章活動，凡購買迷你杯/雪糕任一件可集1個章，其中藍莓塔迷你杯/雪糕再加贈1個章，集滿6個章以上，就可兌換全家30元購物金，或是將限量環保杯、保冷袋、摺疊收納箱等生活居家好物免費帶回家。3/24至3/26凡使用全盈+PAY支付，可享「Let’ s Café大杯特濃拿鐵」與「私品茶-厚濃靜岡抹茶拿鐵」買一送一超值優惠。會員APP隨買跨店取也同步推出3/25一日限時優惠活動，6杯「Let’s Café特濃美式」下殺6折，只要198元。▲全家補班日優惠，全盈+PAY限定，Let’ s Café特濃拿鐵買一送一。（圖／全家提供）全家請客！補班日1招「免費吃新甜點」 3家門市據點曝光補班先提神！7-11燕麥拿鐵買1送1 美式、拿鐵加1元多1杯唐吉訶德傳插旗台中？還有DONKI迴轉壽司 業者曝不只1間獨／60元幸福餐盒夯！客怨「上架秒完售」 賣場增新規定