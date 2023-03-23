東非狒狒可徒手撕人！「2徵兆」發動攻擊：逃跑秒激怒牠
桃園平鎮區振興里出現「東非狒狒」引發熱議，動動教育學會理事長葉傑生提醒，東非狒狒攻擊力強，5-6公分長的犬齒、手把羚羊、人類撕裂，但該物種為30-60隻的群居性動物，落單後並不會主動攻擊人類，提醒民眾不要眼神接觸、尖叫、害怕、逃跑，否則牠會感到威脅或者認為你是弱勢，進而發動攻擊。
記者鍾怡婷/綜合報導
動物專家葉傑生指出東非狒狒的示威姿勢與狗狗相反，把尾巴翹起來代表及將發動攻擊，把尾巴放下來反而是安全的訊號，若是看到尾巴翹起、露出尖牙的東非狒狒可以慢慢把眼神移開，並且從旁邊走掉，千萬不要轉身逃跑，若是祂已經往前攻擊，可「把食指指著他」作出威嚇動作，讓牠不敢輕易往前撲咬。
而從目前傳出來的畫面中研判，逃脫的東非狒狒約莫是30公斤的雄性，該物種屬於雜食性動物，會去農地吃蔬菜、嫩葉，也會捕捉昆蟲、野鼠來補充蛋白質，因為只有單獨一隻並沒有領域性，不會主動攻擊人類，除非牠感受到威嚇或者是覺得對手看起來好欺負，因此提醒鄰近區域的父母要特別注意小朋友的安全，不論大人小孩遇到了要避免與他眼神對視、露齒微笑、尖叫、害怕，也不要轉過身奔跑，可能會激怒牠們，只要平靜地走過去就可以避免遭到攻擊。
葉傑生也提醒，若是遇到東非狒狒要趕快通報相關單位，圍捕需要專業的麻醉槍、吹箭工具，因為東非狒狒犬齒長達5-6公分，可以獵捕羚羊，也可以徒手把人撕裂到肚破腸流，沒有經驗的民眾容易受傷，不要主動圍捕或攻擊。
至於民眾可以如何分辨東非狒狒與台灣獼猴呢？專家指出，狒狒體型較大，腮幫子毛髮明顯豎起，比起台灣獼猴看起來更加威武，屁股上會有肉瘤，東非狒狒臉部膚色較少、毛髮多，很容易就能辨別。