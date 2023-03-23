藍牙耳機「降噪功能」超強！他狂開流血嚇壞 正確用法曝
藍牙降噪耳機被不少學生視為「備考神器」，只要一戴上就能「阻隔外界」專心唸書。不過一名網友分享，他先前經常開降噪戴超過12小時，但只開降噪、沒聽音樂，未料半夜時聽到「啵」一聲，隔天因耳朵出血、頭暈掛急診，貼文引發議論。耳鼻喉科醫師張益豪表示，長時間配戴降噪耳機，容易引發外耳炎、外耳道黴菌感染，甚至造成聽力受損，建議每天最好別戴超過60分鐘。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT上回覆「是否有適合大馬路旁讀書用的降噪耳機」時，分享自己長時間戴Sony的無線降噪耳機「WH-1000XM4」及AirPods Pro的切身經歷，雖然就醫初步檢查耳膜沒有受損，但已被醫師要求暫時別再戴降噪耳機。也有網友分享，「遇過類似狀況，後來被檢查出是耳道發炎，希望po保重」、「還好不是突發性耳聾，我之前國二中了，到現在左耳都還是聽不太到，聽人講話都聽不太清楚，而且連走路都會暈」。
「只開降噪也會傷害耳朵 ？」耳鼻喉科醫師張益豪告訴《NOWnews今日新聞》說，因降噪耳機「封閉空間」設計需求，耳塞通常會把外耳道塞得滿、沒空隙，就算只開降噪，但長時間使用，容易壓迫外耳道而形成外耳炎，悶塞、潮溼也增加外耳道黴菌感染的風險。張益豪還說，若是再加上聽音樂，則有聽力下降的疑慮，建議每天最好不要戴超過60分鐘。
世界衛生組織(WHO)2015年曾提出警訊，指出超過1/2年輕人使用耳機習慣不安全，除了高度依賴手機與平板的收視習慣，加上暴露於夜店、酒吧、KTV、運動賽事等吵雜場所；WHO更推估高達11億年輕人口(12-35歲)由於未妥善使用耳機與控制聆聽環境，導致近年來年輕族群聽損風險提升。
電競選手出身、遊戲公司Garena台灣創始者之一的林辰，就有深刻的切身之痛。他曾分享創業之初，常常暴露於音量大的娛樂場所，菸酒不忌，「後來在開會時開始聽不清楚別人講什麼，持續了快一年」，等到他就醫時已釀成聽覺受損，開始雙耳佩戴助聽器。
張益豪醫師提醒，聽損患者初期可能會有耳鳴現象，影響睡眠品質、情緒焦慮，反覆惡性循環下工作效率與家庭氣氛每況愈下，但他們當下未必意識到與聽損有關，因此必須提高潛在病患的病識感，以免釀成難以挽回的遺憾。