羅秉成稱318暴力鎮壓為「民主之恥」 監院糾正虛心受教
監察院昨日針對2014年太陽花學運提案糾正包括行政院在內5機關，調查發現有8大缺失，對此行政院發言人羅秉成今（23）日表示，對比行政院長陳建仁所分享近年來台灣民主自由人權的傲人成績，9年前發生的318學運是「民主的恥辱」，警察是人民的保母，應保護人民集會自由基本權利行使，任何持有公權力公務員，都應服從《憲法》保障人權，所有執法都應該符合比例原則，對於監察院糾正報告，行政院虛心受教，並會務實檢討改善。
記者陳威叡／台北報導
針對318學運，監察院提案糾正行政院、內政部、警政署、台北市警察局以及台北地檢署等5機關，調查發現有8大疏失。對此羅秉成表示，太陽花學運發生在9年前，學生們318佔領立法院，抗議服貿發起這場學生運動，324則佔領行政院，在此事件9周年之際，監察院對行政院等單位，在警方執法不當提出糾正案。
羅秉成說，對比院長陳建仁分享台灣近年來民主自由人權的傲人成績，9年前318事件是民主的恥辱，要深刻警惕民主人權得來不意、失去容易 ，如何強化在公權力執法過程中，人權教育跟意識無比重要，警察是人民保母，保護民眾生命安全與財產等，維護社會秩序。
羅秉成說，警察很重要的任務是保護人民基本權利行使，兒集會自由是最基本的權利之一，警察應要維護行使基本權利遊行的民眾，但在執法過稱中，監察院提出當時缺失，甚至有案件被法院判決國賠成立，警察執法過程權力濫用、執法過當與違反比例原則。
羅秉指出，任何持有公權力公務員，都應該要服從《憲法》保障人權，所有執法都應該符合比例原則，不能過當 監察院對行政院糾正，特別指出加強警察相關執行法治與素養提升、情緒管理訓練、警察執勤應對態度技巧課程與網路平台發言、特殊情況勤前教育，避免身心疲憊情緒失控辱罵毆打民眾，對於監察院糾正報告，「行政院虛心受教，會務實檢討改善。」