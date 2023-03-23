AKB48篠田麻里子出軌被抓包 反咬老公偷看訊息：太噁心
日本AKB48女團的初始「神7」成員篠田麻里子，現年37歲，外型甜美可愛，結婚3年卻驚爆出軌醜聞，讓粉絲相當失望，尤其是她偷吃行徑太狂妄，不僅用預測月經的APP記錄外遇性行為的日期，被老公高橋勇太抓包時，還理直氣壯表示太寂寞了才會偷吃，反咬老公偷看她與外遇對象的訊息很噁心，惱羞成怒的行為讓老公對質時氣到哭。
記者江芷稜/綜合報導
AKB48是日本人氣女團，清純形象深植人心，初始成員包括前田敦子、大島優子、篠田麻里子、渡邊麻友、高橋南、小嶋陽菜、板野友美等人，深受粉絲喜愛，未料篠田麻里子去年爆發不倫緋聞，長期出軌旅行社總裁，企業家老公花費2個星期蒐證，還公布雙方對質錄音，透露老婆罔顧家庭，與外遇對象談話露骨，手機裡搜尋紀錄竟有「身體的契合度占卜」、「出軌占卜」，相當沉浸於其中。
篠田麻里子老公心痛指出，老婆深夜不歸，到對方家裡過夜，直到凌晨四時才返家，由於夫妻還育有一女「梅」，他痛批篠田愧對女兒，自己在蒐證期間對女兒感到不捨，決心跟老婆攤牌，篠田原先不知悔改，說自己感到寂寞才偷吃，「大人也會感到寂寞」，反咬老公偷看她手機訊息很噁心、令人害怕，直到老公表明離婚決心，才低頭認錯。
去年醜聞曝光後，篠田麻里子在IG發表道歉聲明，抱歉家事造成外界紛擾，並嚴正否認外遇消息，但對質錄音成為實證，很難撇清不倫事實，她如今坦承離婚，兩人仍以父母身分共同照顧小孩，希望外界不要擴大負面新聞，能溫柔守護她們。