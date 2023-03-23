經典賽／本屆WBC場上男神盤點！中華隊「1人」顏值不輸陣

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位置－中外野手
生日－ 1994 年 1 月 7 日（29歲）
身高－ 173 公分
效力隊伍－統一7-ELEVEn獅
陳傑憲因為神似演員吳奇隆，因此被封上「四爺」的外號，在本屆經典賽中，更多次上演優異表現，並在贏下強敵義大利隊時，向台灣球迷喊話想要證明「我們這個世代也是很強的」。
🟡日本隊代表：達比修有
位置－投手
生日－1986 年 8 月 16 日（36歲）
身高－ 196 公分
效力隊伍－聖地牙哥教士
達比修有父親是伊朗人，母親是日本人，被譽為「混血王子」。他更是2009年日本經典賽奪冠班底，今年他也扮演起老大哥的角色，激勵這群新生代武士，更成功完成世代傳承的重任，讓日本贏下WBC，重返世界第一。
🟡日本隊代表：榎田達治(Lars Nootbaar)
位置－右外野手
生日－ 1997 年 9 月 8 日（25歲）
身高－ 190 公分
效力隊伍－ 聖路易紅雀
Lars Nootbaar是美日混血兒，本屆受到日本武士隊邀請，成為日本棒球國際賽史上首位外援球員。原本日本棒球界部分老選手對此有些意見，不過隨著賽事進行，努特巴爾用出色表現以及討喜的性格深獲日本球迷愛戴。
🟡韓國隊代表：李政厚（이정후）
位置－外野手
生日－ 1998 年 8 月 20 日（24歲）
身高－ 185 公分
效力隊伍－培證英雄隊
李政厚是韓國知名球員李鍾範的兒子，又因為父親綽號是以「風之子」，李政厚就被封為「風之孫」。本屆賽事他的表現也十分亮眼，同時也因為外型斬獲不少粉絲。
🟡美國隊代表：Mike Trout
位置－中外野手
生日－ 1991 年 8 月 7 日（31歲）
身高－ 188 公分
效力隊伍－洛杉磯天使
「神鱒」Mike Trout，其實力無庸置疑，本屆賽事更擔任美國隊長，招募工作做到最好！雖然最後的關鍵打席對上天使隊隊友大谷遭到三振，美國惜獲亞軍，但仍有不少球迷給予他最大的敬意與掌聲。
🟡多明尼加代表：胡里奧（Julio Rodríguez）
位置－中外野手
生日－ 2000 年 12 月 29 日（22歲）
身高－ 190 公分
效力隊伍－西雅圖水手
胡里奧(J-Rod)年紀輕輕就在MLB站穩腳步，更在去年就入選MLB明星賽、銀棒獎等殊榮，本次代表母國多明尼加出戰WBC表現也不俗，更成為隊中顏值代表人物。
🟡本屆MVP：世界的「大谷翔平」
位置－投打二刀流
生日－ 1994 年 7 月 5 日（28歲）
身高－ 193 公分
效力隊伍－洛杉磯天使
百年難得一見的「投打」天才大谷翔平，本屆經典賽驚人表現讓他的IG粉絲快速飆漲，而他每次受訪時的靦腆模樣更成為一種標誌。然而大谷雖然在棒球人生中大有斬獲，但在感情世界中他依舊是黃金單身漢一枚，過往的緋聞更是僅停留在謠言等級，未曾被捕捉到任何畫面。
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