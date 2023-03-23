成功了！呱吉真「划船去上班」 台北到內科通勤實測驚呆
台北市內湖交通擁塞問題一直是政治人員「攻防」搶票的焦點，年初曾有人提議「划船去上班」。不當議員退回做YouTuber的呱吉（邱威傑）日前親身實證「走水路」，以滑板加SUP「立式划槳」通勤到內湖，且順利打卡，耗費時間快到讓團隊驚呆。
記者徐銘穗/綜合報導
YouTube頻道「上班不要看 NSFW」21日上傳新片，「實測！SUP渡河通勤到內湖有多快？可以解決台北→內湖的交通亂象嗎？」呱吉約上午9點從榮星公園出發，先溜滑板經過濱江果菜市場前往大佳河濱公園，到大直橋下租SUP的地方時，時間約9點15分，他簽完切結書及聽完工作人員說明後上SUP划船，9點47分從美堤河濱公園再次溜滑板前往集合點、洲子二號公園，最後在9點59分順利打到卡、實測成功。
呱吉說：「如果扣掉教練教學、講解等『傷停時間20分鐘』，我9點40就到了！」比騎機車的團隊成員還快，呱吉大喊：「台北市內湖交通有解了！」呱吉在渡河時則有補充，渡河時間依基隆河狀況而定，約10至30分鐘不等，實測當天是風平浪靜，所以狀況算很好。
至於華SUP到內湖上班感想？呱吉說他一開始見河水黑又漂垃圾心裡有點抗拒，但一上船開始滑就覺得也算是不錯運動，「上班前還可以玩一下水」。不過，因渡河可能會有落水的風險，呱吉建議最好上班的公司要有浴室，並且帶換洗衣物，整趟下來，呱吉覺得小腿有「小爆的狀態」，而且西裝會髒，最後他還還笑說要幫員工每個人都買一台SUP。