新北推童樂「搶救元宇宙」虛實遊戲 跨越時空搶孩童目光
為了歡慶接下來的兒童節，新北市政府教育局今（23）日舉辦2023童樂節系列活動-首場「品德英雄聯盟線上大會師」活動記者會。新北市政府副市長劉和然代表新北市長侯友宜出席，攜手6校自治市小市長參與啟動儀式，期待透過童樂節活動培養孩子的思維、分析與解決問題能力，讓所有的孩子能夠成為線上品德英雄，將學習轉化成為在日常生活中實踐品德教育，施政成果更顯豐碩美好。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，今年童樂節以「搶救元宇宙～愛無極限」為主軸規劃，第一場品德英雄聯盟線上大會師推出實體與虛擬線上遊戲，希望藉由科技與網路跨越時空的限制，讓全國的孩子們藉由線上遊戲學習「品德教育、反毒反霸凌、特殊教育、性平教育、人權教育及生命教育」等6大教育議題，豐富孩子多元的學習視野。
本次活動從23日早上10點展開至24日下午3點在新北市政府一樓大廳展開，由文德國小等9所學校與合作廠商及新北市國小資訊輔導團等私公團體協力設計，活動現場規畫結合資訊科技的特色攤位，讓孩子透過體驗、互動性與團隊合作，在遊戲中陶冶品德，在虛擬世界中展現好品素養。
新北市政府教育局表示，除了贈送每位孩子自行票選喜愛的兒童節禮物外，今日起還有「親子同樂－歡度市屬場館」、「全校同樂－反轉上下課」及「揪友同玩－歡樂觀光工廠」等系列活動，包含市屬場館及各國小、幼兒園辦理超過百場系列活動、新北市各運動場館、圖書館、博物館、觀光工廠等也精心規劃各式學習及活動，提供孩子們豐富多彩的體驗。