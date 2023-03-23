逃跑狒狒誰家的？全台僅「這3處」申請飼養　全台共178隻

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據野保法第37條規定「瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕」。違者可處以處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。因此像是本案例為民眾舉發，若確實為某動物園遺失，就要處罰鍰。至於一般民眾若隨意私自飼養保育類動物，同樣是處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並將動物沒入。若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用等行為，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。
由於狒狒是保育類野生動物，野保法第18條規定，「保育類野生動物基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可者，始得持有、飼養及繁殖」，一般人無法飼養保育類狒狒。動動教育學會理事長葉傑生提醒，該物種為30至60隻的群居性動物，落單後並不會主動攻擊人類，提醒民眾不要眼神接觸、尖叫、害怕、逃跑，否則牠會感到威脅或者認為你是弱勢，進而發動攻擊。
葉傑生也強調，東非狒狒群聚時確實有攻擊性，可目前牠僅有一隻，會以生存為主要目標，難有主動攻擊的狀況，故民眾看到牠後請通報相關人員，千萬不要自行抓捕。目前桃園市政府動物保護處說明，已派員前往處理，預計會先備妥誘捕籠，視狀況由獸醫以吹箭方式進行。至於遭民眾指稱的「六福村野生動物園」則澄清，園內動物的數量也沒有減少；經查桃園沒有這隻狒狒的登記證明，推測是由其他邊界縣市棄養或越界逃入。