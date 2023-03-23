71歲張菲「3度退休」當花蓮人 曾談復出：製作費不能少
71歲綜藝大哥張菲（菲哥）2018年結束節目《綜藝菲常讚》主持工作後便淡出螢光幕，移居花蓮過著半退休生活，外界難以窺知近況，最近一次登上新聞是今年年假在新北市被走春民眾巧遇，菲哥親切地合照，沒有大牌架子，外界也懷念起他跟觀眾插科打諢的時光，今（23日）菲哥將久違現身替沈文程首場演唱會站台，復出與否等相關話題勢必成為關注焦點。
記者楊穎軒／綜合報導
菲哥2000年4月首次宣布暫退演藝圈，2年後復出主持《綜藝大哥大》，2011年9月節目收掉後再度隱退，這次是他第三次回歸平民身分，還把戶籍遷到花蓮壽豐鄉，玩輕航機、風帆、騎重型機車，過著閒雲野鶴的生活，近年則比較常待在北部。
去年農曆年前，菲哥為台視60週年台慶露臉拍影片，接受專訪，提及復出可能性，他說：「就是有一個好的、滿意的劇本，主持費沒關係，但是製作費不能少，這樣的機會，有好的目標，是可以跟大家出來見面玩玩。」
菲哥好友蔡閨先前透露，之前很常跟費玉清到花蓮探望張菲，「菲哥在花蓮過很開心、平安」，彼此偶爾會通電話。另外，菲哥兒子張少懷經紀人曾表示，菲哥每年過年都會和跟家人一起吃年夜飯，像去年就和與兒子、媳婦、孫子三代聚在一起圍爐，共享天倫之樂。