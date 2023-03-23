巷仔內／全球遭中國爛帳劫持　「黑手黨式」的一帶一路

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中國藉一帶一路接觸洲、非洲、拉丁美洲、中東和歐洲周邊的較貧窮國家，提供貸款讓他們建設港口、鐵路、水壩、公路等重要基礎設施項目。但過去曾有國家爆出，由中國國有銀行安排融資後，會有中國承包商執行項目，並在項目完成後負責管理，不僅是「一條龍」做法，且東道國若付不出貸款，這些項目將歸中國所有。這讓中國賺盡所有好處，更讓其在這些參與倡議的國家中獲得影響力，並產生巨大的經濟槓桿作用。
在去年宣布破產的斯里蘭卡便是一帶一路的最大苦主之一。斯里蘭卡在先前就為了興建漢班托塔港（Hambantota Port），五度向中國貸款，與港口建設相關的全部貸款超過10億美元（約台幣305億元）。但漢班托塔港為斯國帶來的經濟貢獻微乎其微，該國也因為無法償還中國貸款，賠上了港口控制權，將漢班托塔港「租借」給中國，時限長達198年。
除了漢班托塔港之外，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）向中國大量貸款，興建了國內第二座機場馬塔拉國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport），原先盼望能活絡鄉村地區發展，但由於缺乏需求而不受到航空公司青睞，馬塔拉國際機場更淪為全球使用率最低的機場之一，幾乎沒有航班營運。這些建造港口和機場的巨額貸款，更間接壓垮了斯里蘭卡，國內面臨經濟、政治危機。
類似事情正在整個一帶一路上發生。一帶一路最大參與者之一的巴基斯坦，在中國處心積慮計劃建設「中巴經濟走廊」，將新疆等地的貨物及產品透過鐵路運到喀拉蚩或瓜達爾港出海，再轉進印度洋後，輸送到非洲、中東及歐洲各國。但興建進度緩慢、工程效果和品質參差不齊，巴基斯坦經濟問題並沒有因為參與一帶一路好轉，且巴基斯坦還因為向中國購買的電力還款寬限期到期，更使得國家財政雪上加霜。
不僅是開發中國家，就連英國都落入中國所設下的「陷阱」。英國在2013年宣布與中國地產商「總部基地」（ABP）合作，斥資17億英鎊（約台幣634億元），推動「ABP亞洲商務港」計畫。但這項號稱項「中國在英國的最大開發案」，至今已經過去約10年，總計六期工程只完成了第一期，附近沒有任何基礎設施，辦公大樓也持續閒置至今。在工程持續停擺的狀況下，倫敦政府於去年終止開發協議，並將土地正式收回。
一帶一路引人擔憂的不僅是債務陷阱問題，當地治安也很可能會因此受到影響，柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）就是很好例子。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）先前與中國簽訂協議後，推動西港經濟特區，成為一帶一路的重鎮之一。
西港集博彩業、國際機場、經濟特區、海灘風景於一體，在投資者眼裡具備了極大的發展潛力，尤其是中國投資者紛紛搶著到西港淘金，卻讓高利貸、洗錢、非法禁錮、綁架勒索、詐騙、拐賣、偷渡、賣淫、吸販毒等非法行徑滋生。
而在中國政府意識到網路賭博成為洗錢途徑，導致大量中國資金外流，在北京的壓力下，柬埔寨政府宣布從2020年一月起，不再續發網絡賭場許可證，「禁賭令」讓部分博弈業轉向做詐騙。在禁賭令之後，隨之而來的還有房地產泡沫破裂、消費市場縮水，在新冠肺炎疫情之下更是讓柬埔寨經濟雪上加霜，許多建築項目變成大量爛尾工程，當地治安也越來越糟，謀殺、槍殺、意外墜樓等案件頻傳，近年來更傳出人口拐賣等案件，受害者遍及台灣、中國、香港，以及越南、泰國等東南亞國家的民眾。
一帶一路雖然讓不少國家從中國獲得短期利益，但長遠來看可以發現並非想像中的美好。首波與中國建交、加入一帶一路的阿爾巴尼亞，就十分有感。阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）2月下旬訪問日本時，就曾直言中國視為一帶一路倡議影響力基石的「14+1」框架「並沒有為阿爾巴尼亞帶來任何好處」，並指出就經濟成效而言「會是零」。
而更令國際社會擔心的是，過去幾十年來，中國經濟增長也推動中共軍隊崛起以及軍力快速現代化。在中國透過一帶一路倡議將好處收盡，豐富自己的經濟資源，是否也會成為軍力的食糧，讓中國握住更多國際社會的話語權。