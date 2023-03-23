百貨看好Q1業績成長力道延續　估母親節檔期年增3成

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看好消費動能延續、高單價家電銷售佳，以及全民普發6000元商機和這次母親節檔期首度滿千除送電子禮券外還加送點數，今年母親節檔期預估業績將年增3成。業者表示這次母親節檔期有三大特色，首先是過往大多滿千送百禮券，但這次是母親節檔期首度納入送點數，如此一來可用點數換多元好禮，或是點數折抵現金也可以。
第二，首度線上結合線下且可跨店累積：會員於3月30日至5月14日活動期間，在全台八店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2,000元即可參加1,000元購物金抽獎；累計滿10,000元還可加碼參加抽10,000元購物金。第三，因應不同點數門檻，祭出點數兌好禮多元主題，從艾絲樂小兔萌系商品、韓系質感鍋具，到彼得兔居家用品都有。
為迎接母親節檔期，Global Mall春季改裝將引進近50個新櫃，看準後疫情民眾更注重數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格以及健康、特色化餐飲四大趨勢，3-4月以3C穿戴裝置、生活旗艦店、潮流複合選物店新櫃為改裝主軸，引進多家新北首家或新型態居家生活、餐飲或服飾配件新櫃，包括SAMSUNG、全國電子、ONE BOY、大師兄銷魂麵舖、丸龜製麵、蔬坊、我家牛排等，其中又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高。
車站店則因應出遊旅客人潮回升，主打健康輕食、特色化餐飲，提供消費者便利TOGO及多元化選擇，Global Mall板橋車站改裝引進10個新櫃，B1樓層已開幕的包括「蔬坊」旗艦店，清新店裝風格搭配每日超過15款新鮮沙拉，熱壓輕食，同時設有座席區，便利用餐。還有多家新北獨家店，近期引發話題超浮誇的彩色冰粉「四川冰粉」，為四川重慶火紅甜品，以冰粉子製成，口感類似台灣愛玉。緊接著3月底還將有「大師兄銷魂麵舖」也將於板橋車站B1登場。