血流成河！「輔大陳若儀」真面目遭公開 小姑發文反擊了
流水席之亂還在上演中！自稱是「輔大陳若儀」的女網友先前公開無緣小姑姓名、頭貼，還出賣算命老師，指出她和老公有「宿世情緣」持續賣慘。無緣小姑隱忍多日後終於反擊，公開兩人LINE對話截圖，「輔大陳若儀」頭貼直接無碼露出，只見她長髮披肩、身材高挑，也讓不少網友直呼「血流成河了......」。
記者徐銘穗/綜合報導
無緣小姑今（23）日於臉書社團《匿名公社》指出，今早起床看到手機通知傻眼，「輔大陳若儀」在她上班時間和凌晨打了數通電話給她，沒接通又改傳訊息說「妳真的很過分，這樣設計我，妳的良心不會不安嗎？如果我出什麼事都是妳害的。」還附上自己服用藥物的照片，讓小姑怒轟「又不知道在亂吃什麼藥」。
因上次「輔大陳若儀」在網路PO文沒有把她的LINE大頭貼打馬賽克，還說「不是故意的」，所以這回無緣小姑PO文她也沒打馬賽克，讓「輔大陳若儀」的大頭貼直接曝光，也回嗆說「忘了馬賽克，我也不是故意的。」
貼文曝光，網友紛紛留言，「娘子又發作了」、「謝謝Kelly讓現在枯燥乏味的生活多了一些樂趣」、「看她要瘋多久」、「第24集了吧？有完沒完？」、「要不妳們考慮一下轉戰爆廢，乾脆別匿名了？」、「為什麼不封鎖？」、「這女人誰敢娶啊」、「真的是歹戲拖棚」、「竟然又有續集」。不過也有網友見LINE截圖中藥丸照瞬間歪樓「天啊，這不是黃蓮解毒丸嗎笑死！」
「流水席之亂」事件起因要從今年元旦說起，自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，引發網友戰南北，又爆出公公贊助600萬買房，她只出50萬卻要求房子登記在名下等，最後婚禮告吹、兩人分手，但「輔大陳若儀」仍不時與無緣小姑隔空交火，劇情跌宕起伏，讓人讚嘆。