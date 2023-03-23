明日變天！鋒面殺到2區先降溫 週末「雨彈炸半個台灣」
今（23）日台灣北方的鋒面接近，各地氣溫稍降，中央氣象局表示，明（24）日鋒面更加靠近，水氣增加的情況下，大氣環境也較為不穩定，其中東北部及東部地區出現局部短暫陣雨的機率提高，中部以北也將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其它地區為多雲到晴；北部及宜蘭、花蓮高溫下降，不過仍較為舒適，其它地區持續偏熱，提醒民眾，下週日至下週一（3/26至3/27）是各地降雨最明顯的時間點，也是氣溫最低的時候，請多留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘表示，明日鋒面通過，東部、東北部降雨機率提高，週六（3/25）各地降雨機率提高外，雨區也會擴大至中部以北、東半部地區及南部山區，下週日及下週一華南雲雨區東移加上東北季風雙重影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，降雨最明顯。
氣溫方面，明日因為鋒面通過雲量增多，北部和東部白天高溫稍降，各地溫度分佈為，北部攝氏20至26度、中部攝氏21至31度、南部攝氏21至30度、東部攝氏20至27度，明晚東北季風將增強，週六整天為降溫的過程，下週日至下週一氣溫最低，中部以幫將只剩攝氏15至18度，其他地區攝氏19至20度，涼意相當明顯。