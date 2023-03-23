藍營總統提名採徵召 民進黨轟侯：只想被徵召缺民主素養
國民黨主席朱立倫於昨日中常會上宣布，經過黨內意見整合，為團結勝選及避免爭議，總統候選人將採取徵召，對此民進黨今（23）日表示，從南投二選區沒收初選來看，國民黨就是人治的政黨，一切都是黨主席說了算，朱立倫專斷獨權，主導傅崑萁為主的黑金選策會，最後乾脆請侯友宜加入提名委員會。至於侯友宜整天只想學韓國瑜成落跑市長，不敢面對民主競爭，只想被徵召，顯見毫無領袖風範，「成天等他人眾星拱月，嚴重缺乏民主素養。」
記者陳威叡／台北報導
民進黨發言人張志豪表示，國民黨現況大概是「朱立倫想選不敢選，侯友宜想選裝不選，郭台銘想選不能選，張亞中想選不給選」，國民黨目前是朱立倫說了算，缺乏民主公平制度，而侯友宜則是一點民主素養都沒有，整天幻想被徵召，可以順理成章落跑選總統，批評侯友宜太傻太天真，天下沒有白吃的午餐，朱立倫也非省油的燈，國民黨宮廷內鬥才正要開始。
張志豪表示，這段時間以來的各項民調，朱立倫都落後侯友宜、郭台銘，民意顯然就不希望朱立倫參選總統，但只有朱立倫不相信「科學數據」，對於代表國民黨競爭總統大位，可說是從來沒有放棄過，甚至從來沒有對外承諾「絕不選總統」，可見朱立倫要整侯友宜，後續劇本還很多，假徵召之名，等於預留一步，給自己「換朱」空間。
張志豪也提醒，侯友宜不要成天幻想等待國民黨徵召，朱立倫為了總統大位花招百出，先是假借不將自己納入民調，要對外界展示沒有競爭總統想法，然後再成立選策會，打造「朱傅體制」好為自己參選總統鋪路，無所不用其極，「對照整天把好好做事掛嘴邊的侯友宜，真的好傻好天真。」