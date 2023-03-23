FOMC升息幅度符合預期　法人建議投資配置多元分散

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而此次聯準會聲明中新增對近期銀行業危機的解讀，除了新增表示「委員會將密切關注未來發佈的訊息，並將評估其對貨幣政策的影響」，也重申「若有需要，準備好適當調整政策立場」，暗示聯準會將會隨時提出政策工具，有助於避免金融市場再出現較大震盪。
凱基投信分析，即便升息可能接近終點，但距開始降息仍可能有段距離；觀察聯準會的長期目標利率，2024年底從4.1%提升至4.3%，2025年底則維持3.1%不變，換言之，聯準會若確實在今年停止升息，最快也需至2024年才有降息3-4碼的可能，而2025年則有另外4-5碼的空間。
展望後市，凱基投信認為，需持續觀察連續大幅度升息對美國總體經濟帶來的滯後影響，在目前消費、就業等基本面體質良好下，仍預期美國總體經濟軟著陸的機會較高，但現階段不穩定的銀行體系仍可能衝擊短線市場投資情緒，導致波動加大，投資配置仍建議以多元分散且可依據市場環境動態調整的多重資產策略，做為目前的核心投資配置，以靈活應對市場變化。
凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，在美國連續大幅升息之後，景氣出現放緩跡象，加上美歐銀行事件，短期市場信心仍較不足，但另一方面部分領先指標及企業獲利下修趨勢亦透露止穩甚至反轉跡象；故維持未來一季區間整理的看法，建議投資人以分批佈局為宜，若出現明顯拉回可提高加碼比重，參與下半年基本面改善行情。投資主軸則建議著重高品質、獲利能見度高的企業為主；另外可以鎖定具長期成長趨勢之產業，如未來移動主題，及基本面率先落底的產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。