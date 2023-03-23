六都民調最高又被追問選總統 盧秀燕：金拍謝沒這打算
媒體昨公佈六都市長民調，盧秀燕勝過侯友宜拿下第一，今天她再被追問是否參選總統？盧秀燕說，自己之前已表態過，對於辜負大家的愛護與期待，她感到「金拍謝」。
記者顏幸如／台中報導
台中市里長們正在連署支持盧秀燕代表國民黨參選下屆總統，《TVBS民調中心》昨公佈六都市長施政滿意度調查，盧秀燕的施政滿意度高達67%，新北市長侯友宜61%居次，盧秀燕今（23）日下午參加台中市第4屆里長研習會，再被追問高民調一事，以及里長們熱情勸進，她是否會改變想法？
盧秀燕說，這段時間她非常感謝許多基層好朋友，包括里長、議員、民眾等對她的支持與愛護，但之前已表態過，自己沒打算要參選總統，也不會搭配參選副總統。她雙手合十說：「辜負大家的愛護與期待，真的很不好意思，金拍謝。」
對於經濟部昨決議將新竹以南至北彰化水情燈號由藍轉綠，還採取「類黃燈」措施，引起民眾兩極看法。盧秀燕說，她感謝中央聽進地方意見轉換燈號，讓大家能注意到水情緊張、加強節約用水。但有民眾問市府，水情現在轉成「類黃燈」，以後馬路上的紅綠燈，是不是也有「類紅燈」、「類綠燈」？這樣也很怪異，為何不依照原先政府規定與標準流程？因此市府可能需要向中央了解一下「類黃燈」與黃燈的差別，以及和綠燈有什麼不同。