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馬英九赴陸行被綠狂轟　藍委反嗆：吃不到葡萄說葡萄酸

▲馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，引發綠營群起砲轟，李貴敏今反諷綠營「吃不到葡萄說葡萄酸」，並呼籲不應凡事都政治化。（資料照片／記者呂炯昌攝）
▲馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，引發綠營群起砲轟，李貴敏今反諷綠營「吃不到葡萄說葡萄酸」，並呼籲不應凡事都政治化。（資料照片／記者呂炯昌攝）

記者翁子竣／台北報導

前總統馬英九將於3月底赴中國大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流；消息一出，引發民進黨群起砲轟酸「擁抱綏靖主義」。對此，國民黨立委李貴敏今（23）日諷刺綠營「吃不到葡萄說葡萄酸」，並指監察院長陳菊、我駐日代表謝長廷皆曾訪陸過，不應該凡事都政治化，聽到對岸就出現膝關節反應。

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馬英九即將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率馬英九基金會「大九學堂」青年學子與大陸學生展開交流，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，出訪成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九基金會最高顧問曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學教授邱坤玄及廖元豪，與馬英九3個姐姐、1個妹妹，至於夫人周美青則不會一同前往。

針對馬英九赴陸行引發綠營批判，李貴敏今表示，慎終追遠、清明祭祖，「是我們中華民族淵源流長的文化傳統，早已刻入我們的DNA中，更是人性所趨」，甚至昨天他和國外返台友人相聚，才知道很多人早已陸續回來清明祭祖。

李貴敏指出，就馬前總統私人行程角度來講，「他去祭祖有什麼錯？只是去緬懷祖先，把好的傳統延續下來」。他認為，現在兩岸既然又沒開戰，也沒有立即發生戰事風險，因此無論祭祖掃墓或兩岸良性互動原本就該照常推動，實在沒必要酸言酸語或政治操作的必要性，更不用刻意在雞蛋裡挑骨頭，或更拿人家家務事說三道四。

李貴敏進一步說，若從私人行程外的角度看來，馬前總統以中華民國前任元首的身分，出現在一些承繼著國家歷史的現場，不管怎麼稱呼他，本身就驗證了中華民國存在的事實，更讓全球看到了中華民國。他強調，馬英九以中華民國前總統的身分緬懷先賢先烈創建民國、維護國家尊嚴的血淚史，不應該被汙名化。

李貴敏也痛批綠營「吃不到葡萄說葡萄酸」，不願意讓馬前總統得分，也不願意面對自己做不到，別人則做的到的現實。他也批評，民進黨執政不是兩岸局勢緊張、共軍繞台或軍演，就是買不到疫苗、缺蛋，或是新竹棒球場、對羽球場天花板倒塌的弊案，或金錢外交跳票等負面訊息。

此外，李貴敏提到，謝長廷曾赴陸祭祖、陳菊也訪問大陸兩次，「不要凡事政治化」，聽到對岸就出現膝關節反應，或上演又一場「綠能，你不能」的政治鬧劇。李貴敏呼籲，備戰不能光靠口頭叫囂，更不該淪為引戰幼稚把戲，維持兩岸交流才能真正止戰、避戰，減少彼此誤解、誤判，別再炒作兩岸敵意，謀求政黨或個人利益。

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