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難忘經典賽！啦啦隊女神「敬禮掉淚」：不要放棄就有希望

▲經典女孩成員Yuki仍難忘經典賽，親自寫下心境，依舊相信著「不要放棄就一定有希望！」（圖／翻攝Yuki IG）
▲經典女孩成員Yuki仍難忘經典賽，親自寫下心境，依舊相信著「不要放棄就一定有希望！」（圖／翻攝Yuki IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

WBC世界棒球經典賽昨（22）日圓滿落幕，最終由日本隊拿下世界冠軍，至於中華隊雖然打出精彩的表現，卻依舊無緣晉級，而且下屆還得從資格賽打起，讓球迷感到不捨。對此，身為經典女孩啦啦隊成員Yuki就忍不住回憶當天情境，始終相信著「不要放棄就一定有希望！」長文逼哭許多網友。

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看完WBC冠軍戰後，Yuki就在個人IG上寫下心情：「經典賽今天結束了（早起的朋友請舉手）回想那天離開洲際的大巴上，我下意識的略過手機滑到的任何即時新聞，假裝正要開往的是住到已經好熟悉的飯店，假裝隔天還有球賽還能看到大家還有機會…擦乾眼淚一路到台北心都覺得空空的，一切結束了。」

她說，雖然結果不是大家想要的，但過程讓她覺得十分美好，當得知自己入選「經典女孩」那刻，她既開心又興奮，能和5名團長、20位啦啦隊女孩們一起為中華隊應援，「彼此互相照顧互相幫忙一起經歷所有，謝謝拚盡全力不放棄帶給我們一場又一場感動，我們心中最棒的台灣英雄中華隊。」

▲經典女孩成員Yuki仍難忘經典賽，親自寫下心境，依舊相信著「不要放棄就一定有希望！」（圖／翻攝Yuki IG）
▲Yuki坦言，最讓她感動的不是面對古巴拿下分數，而是眼前不離不棄的中華隊球迷。（圖／翻攝Yuki IG）
Yuki也回想中華對古巴的戰役，「最後一天看著計分板上一直掛著零，其實內心跟大家一樣著急，但我始終相信透過麥克風傳來的那句，『不要放棄就一定有希望』，只要還有一局一次機會我們就還沒有輸」，也清楚知道披上經典女孩制服的使命，就是要帶給球迷堅定與希望，「很多人都問比賽最感動的是什麼？除了全壘打、除了對上古巴得的那一分，就是你們了！」

最後Yuki對球迷喊話，「離開球場請永遠記得這份熱情，你曾經能為了一件事如此義無反顧的堅持，在往後的日子就能更勇敢的成為自己的後盾，最美的故事不一定是最好的結局，享受贏球的喜悅同時就要能承受輸球的低落，2023我有這麼一段刻骨銘心的經典故事，謝謝棒球帶給我的所有情緒。」

▲Yuki今年3度連任Uni Girls隊長，也希望自己能再跳10年。（圖／翻攝Yuki IG）
▲Yuki今年3度連任Uni Girls隊長，也希望自己能再跳10年。（圖／翻攝Yuki IG）
事實上，Yuki憑藉短髮俏麗又活潑的外型，成功入選「經典女孩」，不僅是T1職籃台啤英熊啦啦隊「小調啤」成員，今年也3度連任統一獅Uni Girls的隊長，總是給人堅強印象的她，難得在比賽中落淚，也讓不少粉絲感到心疼，「謝謝妳的賣力應援，辛苦了」、「看了好感動，趁著這股熱潮開季進場看球吧！繼續支持棒球」、「讓我上課到一半感動到落淚欸！」


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