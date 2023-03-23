跨世代／野保團體挺安樂死嗆「TNvR只有療癒人心的功效」

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即使相信動物協會執行長郭璇說明TNvR成效顯著，游崇瑋仍對效果表示懷疑，他反擊相信動物協會舉例執行TNvR有成效的台北市、曼谷、保加利亞都是大都市，但像保加利亞是因為遊蕩犬隻的起始數量不多（1萬多隻下降為3千多隻）。游崇瑋認為零安樂死是個理想，執行的條件就包括流浪動物的起始數量不能太多，他強調台灣遊蕩狗約有15萬6000隻，貓還是未知數，這樣的起始數量要靠TNvR處理，游崇瑋直言綜合人力有限等客觀條件「現實就是做不到，再怎麼加強都很困難」。至於遊蕩動物的起始數量多少才能做到零安樂？游崇瑋說根據他詢問相關人士，至少要達到平均每10萬人對1隻狗的比例在開始施行收容所零安樂死。
游崇瑋最後重申恢復安樂死的立場，他站在保護野生動物的立場對反安樂死團體嗆聲「TNvR到底解決了什麼？只有療癒人心的功效」，他反問「TNvR的狗就不會咬石虎、果子狸嗎？」、「如果要等TNvR的狗在野外10年、20年自然死亡，野外動物可以再承受10年、20年被狗當做狩獵玩物嗎？」，游崇瑋尾提醒石虎的生活環境就是是淺山地區，也是被遊蕩貓狗危害最嚴重的地方，「它等得了大家10年、20年嗎？」。支持恢復安樂死的台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋，站在野生動物權益立場和反安樂死團體激烈交鋒，回顧精彩討論請見跨世代論壇直播連結。
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