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跨世代／野保團體挺安樂死嗆「TNvR只有療癒人心的功效」

▲台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋呼籲恢復流浪動物安樂死（圖／記者葉政勳攝，2023.03.23）
▲台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋呼籲恢復流浪動物安樂死（圖／記者葉政勳攝，2023.03.23）

記者李詠平／台北報導

《NOWnews今日新聞》今天（23日）舉辦跨世代論壇，討論是否該恢復流浪動物安樂死。提案恢復流浪動物安樂死的台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋率先說明流浪動物處理的背景，在零撲殺法案通過前，是由民眾通報遊蕩貓犬後，由動保處捕捉進收容所，12天無人領養就執行安樂死，游崇瑋認為因為有安樂死才讓整個收容系統得以流動，遊蕩貓犬也有效減少；在電影十二夜上映後，進而促使動物保護法修正通過，自106年2月6日起停止人道撲殺，也就是停止安樂死。

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游崇瑋分析國內現況是「收容體系爆滿，前端動保處的員工也不願意去抓，就發明一個名詞叫『精準捕捉』」，他舉例現行政府針對流浪動物的做法是就算有人通報被咬，也需明確指出是哪一隻犬貓咬人，政府才願意去捕捉，民眾後續想申請賠償也求償無門。另外他認為零撲殺條款通過最嚴重的問題，是穿山甲、石虎等野生動物被流浪貓犬攻擊的比例增加好幾倍，因此他站在保護野生動物的立場呼籲國內應該要恢復安樂死，才能活化收容系統。

即使相信動物協會執行長郭璇說明TNvR成效顯著，游崇瑋仍對效果表示懷疑，他反擊相信動物協會舉例執行TNvR有成效的台北市、曼谷、保加利亞都是大都市，但像保加利亞是因為遊蕩犬隻的起始數量不多（1萬多隻下降為3千多隻）。游崇瑋認為零安樂死是個理想，執行的條件就包括流浪動物的起始數量不能太多，他強調台灣遊蕩狗約有15萬6000隻，貓還是未知數，這樣的起始數量要靠TNvR處理，游崇瑋直言綜合人力有限等客觀條件「現實就是做不到，再怎麼加強都很困難」。至於遊蕩動物的起始數量多少才能做到零安樂？游崇瑋說根據他詢問相關人士，至少要達到平均每10萬人對1隻狗的比例在開始施行收容所零安樂死。

游崇瑋最後重申恢復安樂死的立場，他站在保護野生動物的立場對反安樂死團體嗆聲「TNvR到底解決了什麼？只有療癒人心的功效」，他反問「TNvR的狗就不會咬石虎、果子狸嗎？」、「如果要等TNvR的狗在野外10年、20年自然死亡，野外動物可以再承受10年、20年被狗當做狩獵玩物嗎？」，游崇瑋尾提醒石虎的生活環境就是是淺山地區，也是被遊蕩貓狗危害最嚴重的地方，「它等得了大家10年、20年嗎？」。支持恢復安樂死的台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋，站在野生動物權益立場和反安樂死團體激烈交鋒，回顧精彩討論請見跨世代論壇直播連結。


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