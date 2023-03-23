潘文忠不認同私中招生亂象　私中盟籲尊重私人興學自由

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠今天表示，對於這種招生現象「非常不認同」，希望國民教育階段的招生能回歸教育本質，之前立委有相關修法提案，教育部也非常認同與支持，但還需要跟立委進一步溝通，期待私校法第57條有關入學相關規範，能回歸教育本質的修法。
對此，私中盟指出，依據憲法相關條文，「私人興學自由」具制度性保障，而選擇適合自己學風並認同教育理念的學生，屬私人興學自由之範圍；私校法第57條明訂評鑑績優且未受政府補助的私立中小學，招生入學方式及辦理校內的教育實驗，得不受相關法令限制。全教總要求教育部修正私校法，禁止私校以各種名目進行招選學生，並比照公立學校，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班，不啻侵害憲法保障的私人興學自由，教育部必須明辨與正視。
私中盟認為，國民教育法強調的「教育機會均等之保障」，已可透過公立學校落實，私校提供家長另一選擇機會，家長可就學生自身的特質，自主選擇適合的私校就讀，全教總卻力主修私校法，改為登記抽籤入學，由電腦決定學生入學機會，難道不是剝奪家長教育選擇權？且公私立學校的辦學條件不同，公校經費全由政府負擔，私立國中小學則完全自行籌措，政府未給予任何經費補助，不僅不能以相同標準檢視與要求，反應給予更多彈性空間。
私中盟呼籲教育部與立委不能偏聽，更應謹守程序正義，辦理公聽會蒐集各方意見，凝聚共識，促進公私共好；請教育部尊重私人興學自由，若逕自修私校法，將動員各校及家長團體，到教育部與立法院抗議，並向監察院陳情。
全教總理事長侯俊良則說，潘文忠的主張符合確保孩子適性教育的主流民意，改善私校招生亂象亦是朝野多數委員共識。
侯俊良指認為，少數堅持以考試揀選學生的私立學校，用各種方式篩選國小生入國中，連帶破壞漸上軌道的教學正常化，才是這起事件的始作俑者；私中盟訴求完全無視私校招生對中小學正常教學、學生適性教育的影響，竟然還想以民粹反對進步修法，凡此種種，更加凸顯私校法修法之正當性與必要性，建議潘文忠不能光說不練，要求教育部儘快啟動修法，終結部分私校的招生亂象，讓國民教育重回正軌。