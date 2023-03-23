黨團協商疫後特別預算統刪1.2億 明上演表決大戰拚三讀
立法院長游錫堃今（23）日下午主持黨團協商，會中達成決議，疫後特別預算3800億元，朝野黨團最終達成共識，共刪除1億2000萬元，至於保留條文將於明日院會處理，將上演表決大戰，特別預算有望明日三讀通過。
記者陳威叡／台北報導
立法院財政等6個委員會聯席會議在本月8日初審通過疫後特別預算，對於包括全民普發現金額度及經費挹注補貼台電在內等25案預算提案，朝野未獲共識，保留送黨團協商處理，併同各黨團新增提案合計共148案。
朝野協商時，國民黨團質疑已減列6503萬元還不夠，應更嚴格把關，要求再就疫後特別預算審查定個刪減總數。民進黨團總召柯建銘則表示，疫後特別預算有特殊目的用途，應該是事情做好最重要，而非以刪減數為標的。
最終朝野黨團達成共識，減列數由聯席會議已刪的6503萬元，補到1億2000萬元，疫後特別預算共刪除1億2000萬元，而增加5497萬元部分，科目自行調整。
朝野所提148預算提案中，包括國民黨主張普發現金1萬元、時代力量黨團提出凍結挹注勞工保險基金預算1億元，與要求勞動部研議「勞工保險條例」修法等提案，皆無共識保留待院會處理，明日將上演表決大戰，特別預算有望明日三讀通過。