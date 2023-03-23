侯友宜出手了！陳偉杰決議不戰淡水立委 力挺洪孟楷連任
國民黨第一階段立委提名作業開跑，國民黨籍新北市議員陳偉杰鬆口有意投入新北市第一選區（淡水、林口等地）立委選舉，挑戰同黨現任立委洪孟楷。然而，新北市長侯友宜今（23）日則邀請洪孟楷與陳偉杰共同討論，陳決議不參與此次立委補選，並全力支持洪爭取連任。
記者翁子竣／台北報導
新北市第一選區向來為熱門選區，陳偉杰日前證實有意投入立委選舉，欲挑戰尋求連任的同黨立委洪孟楷。陳偉杰坦言，受到地方許多鄉親不斷勸進，「要做這樣的決定相當艱難」，但會尊重黨的戰略佈局。
消息一出，引發外界質疑，藍營恐再上演黨內互打局面。未料，洪孟楷今則指出，侯友宜邀請他跟陳偉杰，共同討論如何讓新北市在改變的正確道路上繼續大步向前，「我們共同的目標，就是團結一心，發揮最大的力量，讓正確的價值，永遠延續。」
洪孟楷強調，他與陳偉杰同屬藍營年輕世代的民意代表，侯市長特別肯定他們過去為民發聲的努力，「言所當言、為所當為」，為新北、為台灣、為中華民國盡最大努力，中央地方一條心，把人民的需求永遠擺在第一順位。
洪孟楷表示，侯友宜及陳偉杰共同堅定支持他爭取新北第一選區立法委員的連任，陳偉杰也答應市長以團結為重、大局為先，「不參與此次立委初選，全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利」。此外，洪孟楷也預告說，他將於明上午11點30分，前往新北黨部領表登記。