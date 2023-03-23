胡潤2023全球富豪榜出爐　馬斯克被擠下榜首

胡潤研究院今（23）發布《2023胡潤全球富豪榜》，報告指出特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）被人稱「奢侈品之王」的LV集團（LVMH）董事長阿爾諾（Bernard Arnault）以身價1.35兆人民幣（約新台幣5.99兆元）擠下，馬斯克則位列第二，中國富豪則由69歲的農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據胡潤研究院調查報告，2023年前10名全球富豪分別是的LV集團（LVMH）董事長阿爾諾、SpaceX與特斯拉創辦人馬斯克、愛馬仕（Hermes）管理者貝特朗·皮埃奇家族、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、股神巴菲特（Warren Buffett）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、微軟前執行長巴爾默（ Steve Ballmer）、甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）、Reliance創辦人安巴尼（Mukesh Ambani）、萊雅集團繼承人麥爾斯（Françoise Meyers）。
其中以往經常競爭「富豪榜首」的貝佐斯、巴菲特、比爾蓋茲，在今年報告中分別以身價人民幣7900億、7800億及7400億元財富位居前段，排行第三的愛馬仕家族則以人民幣9000億元排名第三，擁有接近新台幣3.99兆元身家；馬斯克則是坐擁人民幣1.05兆元資產，相當於新台幣4.66兆元。
全球富豪排行內的中國富豪，蟬聯中國首富的是農夫山泉董事長鍾睒睒，以人民幣4650億元身家，位列全球第15名。位列中國第二、全球第31位的，則是騰訊主席馬化騰，身價人民幣2600億元，跟在後頭的是，全球排名34位的字節跳動創辦人張一鳴，以相較去年下跌31%的身價2500億元排在中國第三。