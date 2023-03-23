林襄有刺青「無法進軍日本」？經紀人曬超狂成績狠甩負評
樂天女孩人氣成員林襄，近年來靠著甜美笑容與火爆身材，迅速紅遍台灣，就連日本網友都為之瘋狂，不過身上的招牌刺青，卻被質疑是進軍日本的一大阻礙。對此，林襄的經紀人莉奈，今（23）日就曬出超狂成績單，並強調在大家的疑慮與傳言下，她們依舊帶著刺青與好身材，成功在日本東京時裝周走秀，讓她相當驕傲。
記者詹鎰睿/綜合報導
被封為「女神經紀人」的莉奈，今日就在IG發文透露好心情，「我最喜歡自己的異想天開兼不要臉，讓自己的藝人多了許多可能性」，接著曬出漂亮的成績單，包含林襄成為紐約輕珠寶的代言人，以及雅涵是日本機械手錶代言人。
最讓莉奈驕傲的是，林襄近日還獲得知名品牌服裝與台灣時尚設計師申子芹的信任與青睞，成功飛到東京參加時裝周走秀，「當大家的疑慮和傳言，結果我們帶著刺青和好身材，在日本東京時裝周走秀觀秀，她們就是閃閃發亮，因為我知道她們的好在哪裡！期待未來各方面的發光發熱。」
最後莉奈表示，「沉浸在這些榮耀好幾天，此刻終於發了第一篇文，很開心大家都是這麼努力，往後我們會繼續前進的。」網友紛紛支持與力挺，就連申子芹也留言致謝，「謝謝最美經紀人！」據悉，莉奈旗下擁有林襄、雅涵、霖霖（李芷霖）等3位女神等級的藝人，各個外型出眾，在不同領域上都有好表現，也讓她因此被封為「女神經紀人」。