共軍稱美艦「非法闖入」西沙群島領海後遭驅逐 美軍否認
中共人民解放軍南部戰區司令部表示，美軍「米利厄斯號」驅逐艦（USS Milius, DDG-69）非法闖入中國的西沙群島領海，解放軍動員海空兵力進行監視，並予以警告驅離。不過美軍否認解放軍說法，強調米利厄斯號只是在進行例行任務，並未被中方驅逐。
記者倪浩軒/綜合報導
中國軍方聲稱的西沙群島領海，位於南海，正是領土主權擁有高度爭議的地區，近年南海已經成為美中角力的地緣政治戰場熱區之一，解放軍南部戰區的說法似乎也有重申主權的意味，強調中國軍方將保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決維護國家主權安全和南海和平穩定，並批評美國船隻未經許可非法進入，侵犯了中國領海，損害該地區的和平與穩定。
不過美國海軍第七艦隊發表聲明回應，強調米利厄斯號只是在進行例行任務，過程完全遵照國際法，並沒有被驅逐一事。第七艦隊也回擊表示，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
事實上，中國宣稱擁有主權的西沙群島，我國也聲稱擁有該地主權，而越南也聲稱擁有該地主權，包括菲律賓、馬來西亞、汶萊在南海都有各自的主權立場，也讓南海近年十分不平靜，不時傳出有漁船抱怨遭到中國船隻的騷擾，美國軍艦也經常在此處穿梭，與宣稱擁有主權的中國分庭抗禮。