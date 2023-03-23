皮尤研究中心：歐洲年輕世代不滿中國也不滿美國

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對美國的不滿主要來自於，歐洲年輕人認為美國在全球展現影響力時，往往帶來破壞性的後果，最佳的例子就是20年前的伊拉克戰爭以及最近的阿富汗撤軍，美國以「世界警察」自居，但出外「執法」的結果卻是給當地民眾帶來傷害。
另外歐洲年輕人也批評，美國自己國內的問題叢生，像是最近許多州掀起對墮胎權的禁止，就被認為是人權倒退，而在這樣的狀況下，美國總在外面大談人權和民主，顯得十分偽善。
而對於如此的調查結果，有學者認為這代年輕人面對的是川普執政的美國，川普的許多言行破壞了美國的形象，但是在拜登上台之後，歐洲人對於美國的觀感有所提升，最明顯的例子就是美國在俄烏戰爭中協助烏克蘭的作為，相較於伊拉克和阿富汗戰爭，收穫了較為正面的評價。
對中國的不滿則主要來自於，對於中國經濟影響力的不安，以及對於中國在國內侵犯人權的擔憂，還有中國在南海強勢宣稱主權也造成反感。
歐洲年輕人認為，中國擅長製造商品，但是人權紀錄上一塌糊塗，歐洲年輕人同情新疆的穆斯林，也同情被打壓的香港自由。不過若被問到是否可能與中國在經濟上脫鉤，歐洲年輕人則認為這不是一個切實可行的目標。
有學者指出，歐洲年輕一代的價值觀和美國與中國都不同，他們不喜歡大國居於主宰地位去「指揮別人」，美國對他們來說顯得太「帝國主義」，而中國的行動則是被認為相當「殖民主義」。無論如何，中美相比，皮尤研究中心在另一項受訪者更多、涵蓋18個歐洲國家的調查中顯示，歐洲人們對美國的觀感還是比對中國更正面一些。