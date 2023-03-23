宴請湧言會　賴清德喊團結鞏本土政權、國會總統雙贏

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王定宇表示，副總統賴清德過程中強調，2024是很重要的一年，為了台灣要團結一起努力 ，守住本土政權，讓立法院過半、總統順利當選，也特別勉勵何博文扛起光復淡水責任 ，而且2024立法院國會過半是艱困任務，每一席都很重要，雙方就國內政情、能源政策、黨內初選現況，以及未來合作事項交換意見。
王定宇說，餐敘席間大家就跟老朋友一樣，談到民進黨的「誠信條款」，也打趣說湧言會是最貫徹的派系，認為是對選民誠信的責任承擔。而雙方也談討論到黨內的變數，包括現任立委黃國書、蔡適應與林昶佐不選連任該如何處理，還有台北有幾個選區也都有做細節的討論，「國會過半是艱難的任務，一席一席都要精算。」
王定宇轉述，賴肯定湧言會為了黨的團結所做出的努力跟配合，例如高雄市原本有初選，最後也都遵守「誠信條款」，經營板橋許久的何博文經協調願意到前總統李登輝故鄉，力拚光復淡水，也特別感謝前立委呂孫綾、議員鄭宇恩與前議員賴秋媚，強調全黨團結就有贏的機會，這是餐會最重要的重點。
何博文說，副總統賴清德強調2024總統立委雙贏很重要，也特別交代北海岸這一席的擔子很重，期盼他一定要扛下來，自己也與賴承諾，就算在艱辛這一戰也要全力以赴，拿下北海岸，讓總統立委雙贏，為台灣爭取更多幸福。