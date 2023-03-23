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宴請湧言會　賴清德喊團結鞏本土政權、國會總統雙贏

▲兼任民進黨主席的副總統賴清德今晚宴請湧言會，王定宇表示餐敘過程非常融洽、笑聲不斷，賴清德強調黨要團結守住本土政權，讓立院過半、總統當選。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.23）
▲兼任民進黨主席的副總統賴清德今晚宴請湧言會，王定宇表示餐敘過程非常融洽、笑聲不斷，賴清德強調黨要團結守住本土政權，讓立院過半、總統當選。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.23）

記者陳威叡／台北報導

兼任民進黨主席的副總統賴清德今（23）晚於官邸宴請湧言會，包括立委王定宇、趙天麟、林楚茵、新北市黨部主委何博文、僑委會副委員長阮昭雄、民進黨新聞部主任張志豪與數位地方議員皆到場。王定宇受訪時表示，餐敘過程非常融洽、笑聲不斷，賴清德強調2024是很重要的一年，民進黨一定要團結努力，守住本土政權，讓立院過半、總統當選，特別勉勵何博文要扛起光復淡水責任，雙方也談到接下來黨內協調作業與不連任立委該如何處理，重申2024唯有全黨團結才有勝算。

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王定宇說，湧言會今日與副總統賴清德餐敘， 整個餐會過程氣氛非常融洽，自己跟賴在台南起家，秘書長許立明曾任台南代理市長，跟趙天麟也很熟，而屏東縣前縣長潘孟安則是負責協調何博文轉戰淡水的關鍵人物，餐敘聊天非常融洽、笑聲不斷。

王定宇表示，副總統賴清德過程中強調，2024是很重要的一年，為了台灣要團結一起努力 ，守住本土政權，讓立法院過半、總統順利當選，也特別勉勵何博文扛起光復淡水責任 ，而且2024立法院國會過半是艱困任務，每一席都很重要，雙方就國內政情、能源政策、黨內初選現況，以及未來合作事項交換意見。

王定宇說，餐敘席間大家就跟老朋友一樣，談到民進黨的「誠信條款」，也打趣說湧言會是最貫徹的派系，認為是對選民誠信的責任承擔。而雙方也談討論到黨內的變數，包括現任立委黃國書、蔡適應與林昶佐不選連任該如何處理，還有台北有幾個選區也都有做細節的討論，「國會過半是艱難的任務，一席一席都要精算。」

王定宇轉述，賴肯定湧言會為了黨的團結所做出的努力跟配合，例如高雄市原本有初選，最後也都遵守「誠信條款」，經營板橋許久的何博文經協調願意到前總統李登輝故鄉，力拚光復淡水，也特別感謝前立委呂孫綾、議員鄭宇恩與前議員賴秋媚，強調全黨團結就有贏的機會，這是餐會最重要的重點。

何博文說，副總統賴清德強調2024總統立委雙贏很重要，也特別交代北海岸這一席的擔子很重，期盼他一定要扛下來，自己也與賴承諾，就算在艱辛這一戰也要全力以赴，拿下北海岸，讓總統立委雙贏，為台灣爭取更多幸福。

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