中職／5局就打暈小鷹！桃猿狂轟16分送台鋼熱身賽5連敗

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猿隊首局就靠著廖健富的長打加上朱育賢的兩分砲，送回4分，第2局林立再補上三分砲，幫助桃猿取得7分領先，而這7分當中，因為雄鷹內野發生兩次守備失誤，所以僅有3分要算在台鋼雄鷹先發投手蕭柏頤身上的自責分。
休息了一局之後，猿隊在第4局再展開猛攻，兩名老將林泓育、郭嚴文的接連安打，再補進3分，此時兩隊領先分差已經拉開到了10分，5局下半，猿隊又獲得滿壘機會，代打的張閔勛敲出適時安打，錦上添花送回2分，而第7局鷹隊投手再度發生亂流，連續保送讓桃猿持續增添分數，將比數完全拉開，雖然鷹隊第四棒張肇元在第8局轟出陽春砲，中止球隊連續25局沒有得分的紀錄，也是台鋼雄鷹在中職的隊史首轟，但差距實在過大，仍吞下敗仗。
樂天桃猿雖然今晚轟進16分，但其實只敲出10支安打，雄鷹守備發生了3次失誤、投手群送出了10次四壞球保送、4次觸身球保送，送給桃猿許多兵不血刃拿下的分數。
猿隊洋投威達爾今晚主投4.1局就送出8K，雖然被敲出5支安打但沒有失分下莊，拿下本場比賽勝投，而雄鷹先發投手蕭柏頤主投2局，雖然只被猿隊敲出3支安打，但有其中兩支是全壘打，隊友還發生2次失誤，導致他失掉7分，僅有3分是責失分，吞下本場比賽敗投。