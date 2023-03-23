斥資1億2千萬！紐西蘭要協助青少年走出情傷「正確分手」

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紐西蘭的社會發展部與民間團體「Youthline」合作，共同執行「Love Better」計畫，將透過短訊、電子郵件、電話等聯繫管道，讓任何正在經歷分手的青少年，可以藉此尋求建議與協助。根據調查，紐西蘭62％的16～24歲的年輕人擁有分手經驗，而其中有72％的人認為分手對自己造成傷害。
紐西蘭社會發展部表示，藉由「Love Better」，希望可以支持青少年們，在未來的人生能夠更好地處理人際關係。「我們知道分手很痛苦」，紐西蘭社會發展部強調，所以我們才要幫助青少年在不傷害自己或別人的情況下，度過難關。
為了推展「Love Better」計畫，紐西蘭政府已經成了一間辦公室，並預計在未來3年內，投入400萬美元的預算。除了由專人給青少年提供諮詢，還將邀請青少年們分享自己的人生故事，透過在社群媒體上舉辦活動，引導青少年正確面對分手。
這也是紐西蘭政府對家庭暴力和性暴力宣戰的大項目底下的一部分，紐西蘭已經把消除家庭暴力和性暴力列為國家重點戰略，紐西蘭警方每年立案調查超過10萬起家暴案件、以及將近1萬起性暴力案件，而在性暴力案件中，又有一半發生於未滿18歲的青少年。因此引導青少年正確發展人際關係的「Love Better」計畫，對於消除性暴力和家暴也有關鍵的影響。