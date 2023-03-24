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慕尼黑安全會議主席：習近平支持蒲亭　阻俄走向西方

▲慕尼黑安全會議主席霍伊斯根分析，習近平藉這次出訪表達對俄國總統蒲亭的支持，目的是阻止蒲亭垮台和俄羅斯走向西方。（圖／美聯社／達志影像）
▲慕尼黑安全會議主席霍伊斯根分析，習近平藉這次出訪表達對俄國總統蒲亭的支持，目的是阻止蒲亭垮台和俄羅斯走向西方。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者林育立柏林23日專電）中國國家主席習近平結束對俄羅斯的訪問，慕尼黑安全會議主席霍伊斯根分析，習近平藉這次出訪表達對俄國總統蒲亭的支持，目的是阻止蒲亭垮台和俄羅斯走向西方。

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「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時說，蒲亭（Vladimir Putin）一向自信滿滿，在習近平面前卻舉止順從，可見他對習近平的依賴程度，兩人的主僕關係非常清楚。

長期擔任前總理梅克爾（Angela Merkel）顧問的資深外交官霍伊斯根認為，習近平表態支持蒲亭連任總統，可見他不願看到蒲亭垮台，就算俄羅斯因為發動這場戰爭衰敗也沒關係，重要的是跟中國站在同一陣營，阻止俄國像當年的戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）一樣走向西方。

德國另一位資深外交官史丹澤（Volker Stanzel）指出，習近平在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間幾乎從國際舞台消失，這次訪莫斯科待了3天之久，令人驚訝，目的除了昭告全世界中國已重返國際舞台、而且比過去更強大，還展現所謂「沒有止境」的中俄友誼何等堅定。

曾任駐中國和日本大使的史丹澤接受「焦點週刊」（Focus）訪問時說，習近平與蒲亭一樣想建立帝國，兩人在對方國家報紙撰文都提到要追求新的「多極化世界秩序」，這指的是強國可不顧國際法併吞其他國家，正如俄羅斯現在試圖併吞烏克蘭，或中國準備併吞台灣。

習近平20日至22日訪俄羅斯進行3天的國是訪問，日本首相岸田文雄21日造訪烏克蘭，較勁意味十足。

史丹澤說，由於俄國和中國這兩個鄰國都很強大，日本在外交上原本相對保守，這次岸田文雄大膽出訪基輔，目的是宣示除了中國外，還有另外一個亞洲堅定與烏克蘭站在一起。（編輯：郭中翰）1120324

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