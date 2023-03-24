夭壽！南韓斑馬逃脫民眾狂拍 「站立車群照」荒謬瘋傳
桃園平鎮日前傳出有「東非狒狒」逃脫，結果目前都沒有任何斬獲，引起民眾關注。然而不只台灣，在南韓首爾也發現一隻斑馬逃脫，而且還在馬路上亂竄，讓不少民眾感到相當驚訝又新奇，許多駕駛人也被嚇到不行，所幸最後已經成功圍捕化解危機，也沒有人受傷。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合韓媒報導，首爾廣津區兒童大公園在23日下午2時50分左右，發生了斑馬逃脫事件，一隻大約兩歲大的雄性斑馬破壞了公園的圍欄，直接衝到馬路上，在汽車駕駛之間來回穿梭，讓不少駕駛感到驚恐，許多路過的民眾也拍下照片跟影片，超荒謬的畫面在推特引起瘋傳。
當下許多人也趕緊報警處理，兒童大公園相關人士也立刻到場處理，受訪民眾表示「從沒想過散步也會遇到斑馬......」最終在下午4點多，園方工作人員會同消防員、警察三方圍捕斑馬，由於活捉不易，最後以鎮靜劑、麻藥讓斑馬緩下來之後，才在下午6點多時送回園區。
而不少網友看了影片以及照片後，紛紛表示「雖然有點害怕，但在馬路上看到斑馬還以為自己在非洲呢」、「人生第一次看到斑馬出現在馬路上」、「今天台灣有樂天逃猿，韓國有斑馬XD」、「太誇張，韓國也有斑馬太扯了吧」、「笑死，真的什麼都有可能會出現在馬路耶」、「下次看到獅子都不意外了」。