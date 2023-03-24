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萬六情怯！台股早盤來到15911點　電動車與餐飲強勢亮眼

▲美股四大指數昨（23）日皆走揚，其中費城半導體漲逾2%，台北股市今（24）日開盤一度漲47點，來到15911點，近萬六大關情怯後在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股四大指數昨（23）日皆走揚，其中費城半導體漲逾2%，台北股市今（24）日開盤一度漲47點，來到15911點，近萬六大關情怯後在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股四大指數昨（23）日皆走揚，其中費城半導體漲逾2%，台北股市今（24）日開盤一度漲47點，來到15911點，近萬六大關情怯後在平盤上下游走。權值王台積電早盤溫溫的在平盤附近，鴻海子公司FII搭上ChatGPT熱潮，今日股價強勢漲近2%。而今日電動車零組件概念股依舊表現亮眼，另外連鎖餐飲也強勢走高。

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美股道瓊指數23日上漲75.14點，或0.23%，收32105.25點；那斯達克指數上漲117.44點，或1.01%，收11787.4點；標普500指數上漲11.75點，或0.3%，收3948.72點；費城半導體指數上漲82.65點，或2.67%，收3174.36點。

台灣央行升息半碼，今台北股市早盤一度漲47點，來到15911點，近萬六大關後又來到平盤附近游走。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤溫溫的，在平盤上下震盪，一度漲1元，來到539元。同樣為晶圓代工的聯電小跌，世界先進漲逾1%、力積電小漲。

其他重要電子股，如鴻海子公司FII搭上ChatGPT熱潮，今日股價強勢漲近2%，南亞科漲3.5%，旺宏與廣達漲逾1%。友達、群創、台達電漲0.7%左右，不過聯發科、華碩、和碩、緯創、英業達游走盤下走跌

電動車零組件概念股今日表現亮眼，順德漲逾8%，東元與同致漲超過3%，加百裕與胡連漲2%以上。今日連鎖餐飲強勢走高，雅茗-KY飆漲停、美食-KY漲近6%，揚秦、八方雲集、豆府漲1到2%，漢來美食漲幅也有0.7%。

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