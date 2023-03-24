月掩金星今晚登場！錯過要再等40年 「晚間直播」這裡看
百年難得一遇、肉眼可見的天文奇景「月掩金星」將在今晚7點52分前後登場，全台各地都可看到，不過愈往南能愈早見到。台北市立天文館指出，「高雄人比台北人早2分鐘」看見「月掩金星」。天文館將從7點40分開始在YouTube頻道直播解說，如果錯過這次目睹機會，下次要再等40年。
記者徐銘穗/綜合報導
根據天象預報，今晚間7時52分前後，月掩金星發生時，明亮的金星會在短短不到30秒內便完全消失於眉月邊緣，如同日食般令人驚歎，此時仰角僅約10°，需選擇西方視野開闊處，若使用望遠鏡觀測效果更佳。月亮約在8時47分月下，金星8時49復出時，不過此時金星已落下地平線而無法看見。
台北天文館表示，其實「月掩金星」發生的頻率並不低，但一般民眾能欣賞到的機會卻很少，因為金星是內側行星，與太陽的視距離較小，所以即使發生，也常在白天，被陽光掩沒而不可見，又或者在黎明前而鮮為人見。
天文館進一步說明，以過去一百年來說，台灣出現月掩金星多達28次，但發生在白天的就有22次，其他6次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。但像這次發生在日落後，大眾皆可目睹的機會，得回溯到百多年前的1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日。
天文館將在今晚7時40開始，在YouTube頻道透過專業望遠鏡直播並解說這場精彩的天象。不過如果天候不佳則會取消。