北台灣「濕涼回歸」！補班日出門帶傘 週末3區雨彈狂轟
連續幾日的好天氣掰了！今（24）天受到鋒面接近影響，天氣風險管理開發公司指出，今天鋒面會比昨天更接近台灣本島，預估晚間就會到達北台灣上空，造成台中以北地區一早就有低雲陰天天氣，下午期間北部、東半部、東部地區更有可能出現降雨狀況，建議各地區民眾出門帶上雨具。天氣風險也說，這個週六補班日降雨情況會漸趨明顯，要到週日晚間雲雨帶通過後，降雨才會減少。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險管理師吳聖宇指出，今天受鋒面過境影響，北部、東北部地區、東部地區上午可能還不太有雨，但到了下午熱對流發生後，開始就會出現降雨狀況。一直到晚間北部地區、東半部地區仍將持續有短暫雨的機會；中南部地區則還是維持多雲到晴天氣型態。
氣溫部分，北台灣地區因鋒面影響帶來降雨、雲霧等遮住陽光，白天高溫也下降不少，北台灣各地高溫預報大約在攝氏24-26度間，中部及花東地區則有攝氏27-30度高溫。提醒民眾，氣溫越往南部越熱，今氣象局稍早還是有針對南部地區發布高溫橙色燈號，可能有連續攝氏36度高溫出現機會。
很快來到週末（3/25-26），雖鋒面逐漸通過台灣，但受華南雲雨帶影響，週六北部、東半部、中部3地區降雨都漸趨明顯，尤其週日全台各地都有下雨的機會；氣溫方面，北台灣降溫最為明顯，白天降到只剩攝氏17-19度，低溫則掉到攝氏14-16度；中部及花東地區週六攝氏24-27度、週日則降到攝氏21-24度，似乎不是個適合安排出遊的週末。