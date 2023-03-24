中國2027年攻台？鄭文燦：台灣發展國防、提高和平籌碼
美方近來指出，中國在2027年恐有武力犯台能力，引發討論。行政院副院長今（24）日受訪被問及此事時表示，台灣必須要確保國防安全，現在各項準備工作都能提高和平籌碼，美國許多善意提醒，也證明國防建設的重要。
記者黃宣尹／台北報導
中國被指有可能在2027年武力犯台，引發討論。鄭文燦今日出席2023 TALENT, in Taiwan 臺灣人才永續行動論壇「多元 x 平等 x 共融：人才管理新戰略」活動時受訪表示，中國軍力成長是明顯可見，其中軍費成長甚至高過GDP成長，但其實中國國防經費仍是不透明的，這樣的戰略意圖對區域安全、全球安全都構成挑戰。
鄭文燦說，美國是以高的標準評估中國軍力在2027年到達新階段，台灣必須要確保國防安全，在面對中國挑戰之時，做到不挑釁也不畏懼壓力的基本原則。
他說，台灣現在各項準備工作都能提高和平籌碼，美國許多善意提醒，也證明國防建設的重要。
談到外交部召回駐宏都拉斯大使，鄭文燦表示，台灣要秉持最大努力、善意與合作，爭取每一個友邦的支持；台灣對宏國有很多外交合作及援助計畫，這都是秉持彼此信任、互惠原則。
鄭文燦說，中國過去的債務外交陷阱對當地國沒有帶來經濟成長或公共建設助益，台灣不跟中國進行金錢外交競賽，不會炒短線，而是希望維持長期外交友誼，外交部會以此立場處理台宏之間的外交關係，以維護國家利益。