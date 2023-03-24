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余天偕病友協會談癌症治療　林佳龍：朝降低抗癌負擔努力

▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨立委余天去年經歷喪女之痛，23日特別安排台灣年輕病友協會與總統府秘書長林佳龍、衛福部次長周志浩及國健署署長吳昭軍會面，一同探討青年健康與提升癌症治療議題。林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文接見，他表示，好的政策除了興利也要防弊，政策除了創新也要兼顧永續性，讓基金成為動能，帶動更多政策的改革。

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▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
曾為癌症病患家屬的余天去年甫經歷喪女之痛，過往余天陪伴女兒走過無數次的化療，瞭解治療過程的辛苦以及需要背負的經濟壓力，因此偕同台灣年輕病友協會共同為台灣的年輕癌症病友發聲。

林佳龍對此表示，自己的姐姐和父親分別在32歲、64歲時因癌症過世，能夠理解與體會希望自己或親人的生命能夠延續下去且活得有尊嚴的心情。癌症已經連續40年居於十大死因首位，面對癌症的挑戰一直是政府的重要任務。

林佳龍說，對癌症病友來說，每一天都是在和時間賽跑，政府未來如何用創新的方法解決問題，讓癌症新藥可以使用，也降低大家的負擔，也需要朝野與行政立法的共識。

林佳龍也請衛服部積極評估，邀請「台灣年輕病友協會」等專家代表參與英國的實地考察，以及日後政府決策的諮詢對象，形成協作的關係，希望成為年輕病友最堅實的後盾。

為改善年輕病友面臨的困境，台灣年輕病友協會與許多社會團體共同呼籲政府應儘速修正「癌症防治法」，設立「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」，由中央逐年編列預算支應，補助全民健保未給付的癌症藥品，減輕癌症患者的負擔。

協會也於臉書貼文提到，林佳龍對議題充分理解也有長遠規劃，也因此讓他們「完全被大圈粉」，除了高度展現對青年健康的重視之外，對於上週一修法闖關失敗的台灣癌症新藥多元支持基金，林佳龍給予許多政策上的建議與支持，會中也多次要求衛福部給予政策落實上的可行性評估，讓協會感受到政府回應的誠意，也感謝政府願意聆聽病團的意見。

▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍以總統府秘書長身分，代表總統蔡英文會見台灣年輕病友協會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

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