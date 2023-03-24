余天偕病友協會談癌症治療　林佳龍：朝降低抗癌負擔努力

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林佳龍對此表示，自己的姐姐和父親分別在32歲、64歲時因癌症過世，能夠理解與體會希望自己或親人的生命能夠延續下去且活得有尊嚴的心情。癌症已經連續40年居於十大死因首位，面對癌症的挑戰一直是政府的重要任務。
林佳龍說，對癌症病友來說，每一天都是在和時間賽跑，政府未來如何用創新的方法解決問題，讓癌症新藥可以使用，也降低大家的負擔，也需要朝野與行政立法的共識。
林佳龍也請衛服部積極評估，邀請「台灣年輕病友協會」等專家代表參與英國的實地考察，以及日後政府決策的諮詢對象，形成協作的關係，希望成為年輕病友最堅實的後盾。
為改善年輕病友面臨的困境，台灣年輕病友協會與許多社會團體共同呼籲政府應儘速修正「癌症防治法」，設立「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」，由中央逐年編列預算支應，補助全民健保未給付的癌症藥品，減輕癌症患者的負擔。
協會也於臉書貼文提到，林佳龍對議題充分理解也有長遠規劃，也因此讓他們「完全被大圈粉」，除了高度展現對青年健康的重視之外，對於上週一修法闖關失敗的台灣癌症新藥多元支持基金，林佳龍給予許多政策上的建議與支持，會中也多次要求衛福部給予政策落實上的可行性評估，讓協會感受到政府回應的誠意，也感謝政府願意聆聽病團的意見。