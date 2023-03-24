被馬英九「訪中祭祖」牽拖！謝長廷無奈回應：躺平還中槍
前總統馬英九預計本月27日赴中國祭祖，消息一出立刻引起社會議論，部分綠營人士希望馬英九切勿為一國兩制背書，做出喪權辱國的聲明，而藍營則反批「那為何謝長廷2012年到廈門祭祖就是飲水思源？」，對此，駐日代表謝長廷昨（23）日在臉書上無奈表示「我個人什麼都沒講，沒有反對也沒期待，完全躺平還是中槍」。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，謝長廷抵達台北後，隨即遭媒體追問「為什麼2012年你去大陸祭祖就是飲水思源，這次馬英九去就被抹紅是傾中，這是不是雙重標準？」；昨晚謝長廷在臉書回應指出，其實這是一個假問題，邏輯上同一個人對相同事情的發言，前後標準不一，才叫雙重標準，2012年說我去大陸是飲水思源的人是誰？這次講馬先生賣台的又是誰？也沒有對照一下，講的人完全不同，哪有什麼雙重標準的問題。
謝長廷接著表示，民進黨是民主政黨，內部相當多元，我當年訪問中國，提出憲法各表的主張時，黨內「獨派」有許多批評，本土媒體也有不少負面指責和「期待」，民進黨本部也沒有說是飲水思源之類的話，民主社會這是很自然的現象。
反觀這次馬先生的中國行，期待和希望的聲音很大，例如期待他守住對等尊嚴、希望他不要為一國兩制背書、期待他去勸阻習近平訪俄、期待他重視民意，不要做出喪權辱國行為等等，把期待硬說成抹紅，反而比較像是一種抹黑；文末謝長廷無奈說到，「至於我個人，什麼都沒講沒有反對也沒有期待，完全躺平還是中槍」。