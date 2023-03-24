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兩國關係史上最好！游錫堃大膽預言：2028前台美恢復建交

▲游錫堃23 日表示，自己在 2018 年就預言，台美 10 年內可能恢復邦交。（圖／記者陳威叡攝）
▲游錫堃23 日表示，自己在 2018 年就預言，台美 10 年內可能恢復邦交。（圖／記者陳威叡攝）

Newtalk新聞

宣布不連任的立法院長游錫堃在 23 日的廣播節目中表示，台灣尚不是正常國家，要加入聯合國後才算是。提及台美關係，院長表示，自己在 2018 年就預言，兩國 10 年內可能恢復邦交。

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游錫堃上《暐瀚撞新聞》廣播節目表示，針對台灣的國家意識與定位，他的核心價值是「民主」，台灣已經有過多任總統，從「中華民國來台灣」變成「中華民國是台灣」與「中華民國台灣」，而「華獨」、「台獨」甚至可以畫上等號，因為在中國眼中都是「台獨」。如果要避戰，那就一定要備戰，就像俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）現在攻不下烏克蘭，要吐也吐不出來，要讓中共知道攻台會「噎到」。

主持人提到台灣認同與國號問題，游錫堃認為，台灣的確是個主權獨立國家，但還不是個正常國家，正常國家必須要有正常化的過程，其中包含加入聯合國。不過要做出最後選擇時（獨立），要讓人民來選擇，這就是民主的作法。

針對台美關係改善，游錫堃表示，的確認同「台美關係史上最好」說法，像他自己近期到美國參訪，有一個默契，就是不能講，但見到的層級確實都比以前高。主持人問：「是否有可能恢復邦交。」游回：「因美與台建交，要付出的代價太大，但現在中美關係不好，如果承認台灣，雙方關係還是差，那有一天就會承認了。」

游錫堃說，當初在 2018 年就大膽預言，十年內台美會建交，當時研究了國際關係，還有對老子的《道德經》研究，認為道理跟法則就是跟著趨勢走，那是自然之道。

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