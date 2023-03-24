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加密幣Terra創始人權道亨落網　美起訴詐欺

▲蒙特內哥羅內政部長表示，警方已經拘捕疑為國際通緝犯權道亨的男子，權道亨涉及在加密貨幣計畫中詐欺投資人，規模達數十億美元。資料照。（圖／翻攝自Crypto News）
▲蒙特內哥羅內政部長表示，警方已經拘捕疑為國際通緝犯權道亨的男子，權道亨涉及在加密貨幣計畫中詐欺投資人，規模達數十億美元。資料照。（圖／翻攝自Crypto News）

中央社

（中央社波德里查/首爾23日綜合外電報導）蒙特內哥羅內政部長今天表示，警方已經拘捕疑為國際通緝犯權道亨的男子。權道亨涉及在加密貨幣計畫中詐欺投資人，規模達數十億美元。

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「華爾街日報」指出，東歐的蒙特內哥羅宣稱逮捕到疑為韓國籍的權道亨（Kwon Do-hyung，Do Kwon）這名犯嫌後，美國司法部23日依詐欺起訴權道亨；據信權道亨是涉嫌虛假操作的加密貨幣TerraUSD創辦人。

蒙特內哥羅內政部長艾德茲茨（Filip Adzic）在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「此人疑為國際頭號通緝犯之一、韓國國民權道亨，也是總部位於新加坡的Terraform Labs共同創辦人兼執行長。」

韓國警方也表示，一名疑為權道亨的犯嫌及另一名被認為是韓昌俊（Han Chang-joon，音譯）的人已在蒙特內哥羅被捕。

韓國警察廳一名官員告訴路透社說：「我們尚未收到蒙特內哥羅傳來的指紋，但我們計劃在明天上午前做最後身分確認。」

蒙特內哥羅內政部在聲明中說，兩名犯嫌在蒙特內哥羅首都波德里查（Podgorica）機場準備搭機飛往杜拜（Dubai）時，警方發現兩人持偽造的哥斯大黎加和比利時護照後逮捕他們。

今年2月，美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）在曼哈頓聯邦法院對權道亨和Terraform Labs公司提起民事訴訟，指控兩者涉及詐欺投資人，證管會認為此案有數十億美元規模。

艾德茲茨指出，「這位前加密貨幣大王持偽造文件在波德里查機場落網，韓國、美國和新加坡也都在通緝他」，還說權道亨背後所涉損失超過400億美元。

「華爾街日報」上週報導，美國司法部正在調查2022年穩定幣TerraUSD崩跌一案，並訊問了發行公司Terraform Labs的前團隊成員。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120324

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